台灣「大寒」不寒 吳德榮告訴你為何不足為奇

2018-01-20 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今日節氣「大寒」，不是指天氣一定很寒冷， 只代表著地球與太陽的相對位置，世界各地的天氣變化，是不會一樣的，就像是台北和高雄的天氣不同，自然無法皆與節氣所描述的相符，「台灣大寒不寒、實也不足為奇」。

吳德榮指出，未來一周的大氣型態，中高緯度雖呈現冷型的「負北極震盪」，但台灣並無「寒流」，可見負北極震盪只是寒流的必要條件，而非充分條件。

至於原因，吳德榮說，這是因為東亞中緯度的「緯流指數」為高指標，代表西風偏強(見附圖藍箭頭)，極地大陸氣團受其導引偏東移動，侵襲華北、華中及日、韓。而台灣只受到其邊緣影響，不會很冷。可見對台灣的「寒流」而言，低指標(西風弱、南北風強)的「緯流指數」，是遠比「負北極震盪」重要，更值得拿來作為預報的參考。

據氣象局監測氣溫，今天平地最低溫今(20日)晨截至7點40分平地最低氣溫為新屋16.8度，比昨日最低溫(新屋16.3度)略升，變化不到1度。

吳德榮引用最新(19日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天雲帶漸北移，北台灣、中部山區仍有局部短暫雨，中南部平地好轉；明天周日東北風減弱、氣溫回升，北台灣有短暫空檔，中南部多雲時晴，東半部地區有局部短暫雨的機率。

明晚至下周一凌晨鋒面抵達，各地有局部短暫雨的機率，鋒面後「東北季風」南下，冷空氣雖不強，但氣溫仍會下降，北台灣稍微轉冷，空曠地區約降至15度左右、都會區16、17度。