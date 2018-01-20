親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

美國聯邦政府又關門了 共和黨完全執政大挫敗

台灣沒創新DNA 張昭雄：柯P買200元椅子算偽造文書

發生醫糾先道歉 醫師：若沒錯要跟誰道歉

2018-01-20 00:11中央社 台北19日電

醫療事故處理法草案出爐，鼓勵醫護面對醫療事故要向家屬表達歉意。有醫師認為立法進步，但台灣醫病互信薄弱，推動有難度；另有醫師直言，未來會不會發生「覺得個案困難乾脆不要開」、避免要道歉的人球事件發生？

醫療事故預防及處理法草案出爐，明訂一定規模醫療機構應設關懷小組，即時向遭遇醫療糾紛事故的病家說明溝通，並引入道歉法則，鼓勵醫護人員表達歉意，促進醫病諒解。草案也建立醫療爭議調解機制，所有醫療糾紛不管民刑事都要先經調解，調解失敗才能進行訴訟，但不會侵犯民眾訴訟權。

衛生福利部醫事司長石崇良今天表示，所謂道歉法則是指醫護在處理醫療事故糾紛時向病家表達歉意、同理和撫慰，但這不會成為訴訟的佐證，希望促進醫病諒解，減少民眾濫訟、把醫師當犯人的狀況。

馬偕紀念醫院婦產科主治醫師黃閔照晚間接受中央社記者訪問時表示，當醫療糾紛發生時，病家通常會希望有3個東西，第一是道歉、第二要真相，第三希望賠償。道歉機制必須在不究責文化下，才有可能順利推動。

黃閔照表示，此草案是進步的法案，但若要醫護人員面對醫糾事故時先表達歉意，「目前在台灣還不太可能」，因醫病互信基礎薄弱，且也還沒建立不究責的文化。一道歉就是醫護犯錯，要賠償了，恐會陷入另一個泥沼。

黃閔照也說，日前一名婦產科醫師執行剖腹產時，因緊急狀況劃傷嬰兒，結果家屬要求賠新台幣65萬元。台灣要做到醫病互信、不究責還要一段時間，政府恐要說服醫界信任此制度可行。

國泰綜合醫院心臟血管外科主任侯紹敏則說，政策荒謬，實務根本不可能。道歉是當自己行為不良、不正確才需要道歉，但如果醫生沒做錯，「我要跟誰道歉？」

侯紹敏說，以心臟外科手術來說，就算是國際頂尖技術，也都有5%死亡率，每年可能好幾個病人會過世，難道都要跟這些病人家屬道歉？未來會不會發生「覺得個案困難乾脆不要開」、避免要道歉的人球事件發生？

侯紹敏表示，政府應重視的是醫療教育，從醫學生就要開始教，面對病人家屬要展現同理心、同感悲痛；但在臨床處置上，沒有錯的事情也要表達道歉之意，這是相當抽象、無從遵循的政策。

不過，石崇良表示，草案經過非常多次的會議討論，不管是醫界、民眾團體都有開過會，對草案的設計有相當的共識。

醫師醫護人員婦產科
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

台灣「大寒」不寒 吳德榮告訴你為何不足為奇

2018-01-20 07:59

油價預計連六漲 下週起汽柴油各漲0.1元

2018-01-20 05:54

醫療事故處理法將預告 訴訟前先調解最長9個月

2018-01-20 12:45

春節禮盒買這款不NG！熱銷人氣王 義美蛋捲經典不敗

2018-01-20 10:46

請1天假扣1.5天？台鐵：未定案

2018-01-20 10:40

確保室內空氣品質 這3種利器比一比

2018-01-20 08:08

空汙持續！高屏「紅色警示」再連三天

2018-01-20 05:04

周六持續有雨 外出記得帶雨具

2018-01-20 05:00

桶裝瓦斯檢驗費 最快2月底禁收

2018-01-20 00:32

健康你我他／婦女病纏人 抹檢揪現形

2018-01-20 00:21

單手滑手機 更傷肩頸大拇指

2018-01-20 00:21

長年腰痛查半天 蹺二郎腿逮禍首

2018-01-20 00:21

大腦亂放電 癲癇童一天「抽筋」30次

2018-01-20 00:21

年菜預購 最怕圖文不符宅配逾時 消保官籲睜大眼

2018-01-19 23:10

一堆行李箱擋道被日本電車長廣播 沒品台灣旅客竟裝睡

2018-01-19 22:53

元月31日紅色月全食逢藍月 錯過要再等19年

2018-01-19 19:30

別再單手握打手機 肩頸肌肉更痠痛

2018-01-19 18:11

中國最大叫車 App 平台插旗 滴滴出行正式上線

2018-01-19 17:36

白牌車共乘？滴滴順風車＝小黃5折 交通部緊盯

2018-01-19 16:56

滴滴出行進軍台灣 台灣大車隊：恐非單純資訊平台

2018-01-19 16:56

影／滴滴出行媒合小黃司機 恐遊走灰色地帶

2018-01-19 16:55

白天疲憊精神不濟 呼吸中止症做祟

2018-01-19 14:58

經期性行為「卡安全」？ 醫師：易生病又不乾淨

2018-01-19 14:55

爭取3分鐘！住警器提升保命機率

2018-01-19 14:49

住警器／燒香拒裝、被當色狼 消防員無奈

2018-01-19 14:47

油價估連6漲 下周再貴1角

2018-01-19 14:34

桶裝瓦斯定型契約 押金全退、禁收檢驗費

2018-01-19 14:34

智慧遠距醫療 斗六雙星區域聯防啟動

2018-01-19 14:23

昔醫務室軍官 9旬翁扮醫生重溫往日時光

2018-01-19 13:50

「Super Seaweed海帶展」 海洋文化藝術館開展

2018-01-19 12:57

台北、大阪機場銜接一票通 桃捷與日合推限量夢幻套票

2018-01-19 12:52

沙門氏菌奶粉擴大回收 法廠要求全品項收回

2018-01-19 12:50

桶裝瓦斯要落實安檢 回收有殘氣要退費

2018-01-19 12:38

油價下週估漲1角 95無鉛步步進逼29元

2018-01-19 12:07

被煙味燻醒就來不及逃了！ 救命神器裝了沒？

2018-01-19 12:01

叫瓦斯要注意！ 最快2月底業者不得收檢驗費

2018-01-19 11:15

影／兒童很皮過動 可能是睡眠呼吸中止症

2018-01-19 10:59

定型化契約2月上路 瓦斯業者未來需退還容器保證金

2018-01-19 10:46

拒米其林評鑑！ 點水樓陳飛龍的逆思考

2018-01-19 09:55
看更多

熱門文章

一堆行李箱擋道被日本電車長廣播 沒品台灣旅客竟裝睡

2018-01-19 22:53

台灣「大寒」不寒 吳德榮告訴你為何不足為奇

2018-01-20 07:59

周六持續有雨 外出記得帶雨具

2018-01-20 05:00

元月31日紅色月全食逢藍月 錯過要再等19年

2018-01-19 19:30

媳婦過年要回婆家大掃除嗎？媽媽教戰手冊告訴你

2018-01-19 14:00

22至26日北台灣低溫下探14度 整週濕冷

2018-01-20 09:07

經期性行為「卡安全」？ 醫師：易生病又不乾淨

2018-01-19 14:55

桶裝瓦斯檢驗費 最快2月底禁收

2018-01-20 00:32

今日星座運勢／獅子 外出與溝通運佳 避免誇張裝扮

2018-01-20 00:00

台北、大阪機場銜接一票通 桃捷與日合推限量夢幻套票

2018-01-19 12:52

小嶋陽菜賣美胸 接棒代言結婚有望？

2018-01-19 19:05

外帶「福忠字號」 在家圍爐添眷村味

2018-01-19 18:42

全國電子超狂破盤！買電視送電視 好康限量開搶　

2018-01-19 19:02

滴滴出行進軍台灣 台灣大車隊：恐非單純資訊平台

2018-01-19 16:56

沙門氏菌奶粉擴大回收 法廠要求全品項收回

2018-01-19 12:50

別再單手握打手機 肩頸肌肉更痠痛

2018-01-19 18:11

發生醫糾先道歉 醫師：若沒錯要跟誰道歉

2018-01-20 00:11

童言童語／要顧我喔

2018-01-20 07:03

稱讚方式會影響孩子未來 4大誤區別踩

2018-01-19 14:00

白天疲憊精神不濟 呼吸中止症做祟

2018-01-19 14:58

閱讀生活／療癒來自母愛的創傷

2018-01-20 07:01

吳慷仁認愛GIEVES & HAWKES 被經典英倫風收服

2018-01-19 19:08

空汙持續！高屏「紅色警示」再連三天

2018-01-20 05:04

油價預計連六漲 下週起汽柴油各漲0.1元

2018-01-20 05:54

中國最大叫車 App 平台插旗 滴滴出行正式上線

2018-01-19 17:36

8成5上班族規劃轉職 加薪6千元才想跳槽

2018-01-19 12:46

確保室內空氣品質 這3種利器比一比

2018-01-20 08:08

白牌車共乘？滴滴順風車＝小黃5折 交通部緊盯

2018-01-19 16:56

單手滑手機 更傷肩頸大拇指

2018-01-20 00:21

「一間印刷行」印製理想名片 傳遞美好日常！

2018-01-19 16:05

住警器／燒香拒裝、被當色狼 消防員無奈

2018-01-19 14:47

影／幾米「時光電影院」搬進音樂劇 用電影修復記憶

2018-01-19 22:36

Kafnu另類旅館開幕 瞄準台北創客

2018-01-19 14:40

桶裝瓦斯定型契約 押金全退、禁收檢驗費

2018-01-19 14:34

聲寶蒸氣烘烤爐 多元模式 樂當妙廚

2018-01-19 12:53

請1天假扣1.5天？台鐵：未定案

2018-01-20 10:40

Kipling迎來汪星人 迷彩限定包中尋找大麥町

2018-01-19 19:50

卡地亞頂級珠寶展走入「會跳舞的建築」

2018-01-19 18:34

爭取3分鐘！住警器提升保命機率

2018-01-19 14:49

可口可樂迷必敗！平昌奧運限定款 頂好搶先賣

2018-01-20 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top