一堆行李箱擋道被日本電車長廣播 沒品台灣旅客竟裝睡

2018-01-19 22:53 聯合新聞網 綜合報導



日本下班尖峰時段的京成電車上，有一堆旅客行李箱擋住了半截車廂的乘客走道，於是電車長用中、日、韓文廣播「請旅客不要把行李擋住通道」，這些旅客聽完廣播，就突然開始裝睡。 圖擷自 日本打工度假就職專家 分享 facebook

臉書粉絲頁「日本打工度假就職專家」昨（18）日晚間貼出網友「阿吉」提供的照片，照片中可見日本下班尖峰時段的京成電車上，有一堆旅客行李箱擋住了半截車廂的乘客走道，於是電車長用中、日、韓文廣播「請旅客不要把行李擋住通道」，這些旅客聽完廣播，沒有體諒他人疏解通道的意思，還互相對看只有哈哈笑，就突然開始裝睡了，讓網友們大罵「真的超沒水準」、「丟臉丟到國外」。

到了下一站後，更多的乘客上車，導致水洩不通，當時在場的網友「阿吉」聽到日本人A聊天問「哪一國人呀？」，日本人B回「應該是中國人...」，隨後眼尖的日本人A看了一下行李箱貼紙便認出「是台灣人吧...」。

網友「阿吉」表示，「當下覺得怎麼那麼自私⋯⋯而且車廂也用中文廣播，其實，有些分散站著，就可以讓大家不必擠成一團，也能在尖峰時段，讓更多人搭乘，日本人個性不喜歡給別人添麻煩，還讓人認出是同胞（指台灣人）能說什麼呢」。

此文一出有網友認為若是帶著大型行李的日本人會搭機場快線，才不會造成其他人的麻煩，反觀為了省錢的台灣人會選擇搭一般電車，也有人批評「行李打直的完全就是自己舒服就好，根本不管有沒有擋住走道」、「丟盡國家的臉」。