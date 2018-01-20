單手滑手機 更傷肩頸大拇指

2018-01-20 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



單手握打手機肩頸肌肉更痠痛。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

不少民眾用手機喜愛「一手掌握」，單手握著兼打字。台大醫院研究發現，單手打手機，肩頸將增加更多肌肉收縮與負荷力量，提高痠痛程度，且大拇指易受傷，建議雙手握持或轉以電腦打字。

台大醫院復健部復健科專任主治醫師梁蕙雯說，低頭滑手機時，頸部前屈角度會比使用電腦增加15度，加劇肩頸負荷；如單手握持或打手機，已用力支撐的手臂肌肉必須再收縮，耗費力量固定，使得負責上抬肩膀的斜方肌，及負責舉起手機的二頭肌等肌肉負擔更大。

梁蕙雯建議，以雙手握持手機，分擔肌肉力量。除了減少單手握持手機，還應該盡量降低手機打字的時間，如需大量輸入文字，轉而使用電腦。

不少民眾詢問，「手機用多了，真的會毀掉脊椎嗎？」梁蕙雯表示，由於智慧型手機問世時間不長，尚未有大量與長時間的研究，但長期以錯誤的姿勢用手機，確實會帶來肩頸與肌肉痠痛，且相較以往使用電腦，愛用手機又多了對大拇指重複性活動累積的傷害。

台大醫院眼科部主治醫師楊長豪說，3C螢幕對眼睛的傷害甚鉅，長時間使用時，眼睛眨動次數變少而乾澀，更會因眼內細胞接收到藍光，傳達到被稱為人類第三隻眼的「松果體」，抑制褪黑激素的分泌左右睡眠，青少年對藍光的反應又比成人敏感，將影響白天學習。

楊長豪建議，民眾用眼每30至40分鐘休息5至10分鐘，工作中多眨眼，使淚水分布均勻，食用含葉黃素和玉米黃素的食物，如花椰菜、胡蘿蔔、菠菜等護眼。