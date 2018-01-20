長年腰痛查半天 蹺二郎腿逮禍首

2018-01-20 00:21 聯合報 尤稚凱╱菁英診所復健科醫師



只要透過「蹺二郎腿」和「抱腳靠胸」這兩項理學檢查動作，若出現明顯疼痛，可初步判定為髖關節問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一名患者多年來飽受腰痛之苦，主訴為下背痛並感到腳麻，總是被診斷為坐骨神經痛，已接受過熱療、電療、牽引及藥物治療等，仍無絲毫進步。聽完患者抱怨後，決定仔細進行理學檢查，卻未找到任何腰部問題。

接著請患者蹺二郎腿看看，結果疼痛立現，且從腿部延伸到髖關節前側；隨之以超音波檢查確診，果然發現關節囊腫脹積水超過0.7公分，且已明顯呈現退化狀態，終於找出了多年腰痛的病根。

退化性髖關節炎初期症狀並不明顯，久而久之疼痛感在長時間走路、跑步或騎單車後會變得愈發強烈，除了鼠蹊部一帶痠痛外，可能連大腿外側及臀部也會疼痛。儘管有些患者症狀並不典型，但只要透過「蹺二郎腿」和「抱腳靠胸」這兩項理學檢查動作，若出現明顯疼痛，可初步判定為髖關節問題，再經由超音波和X光檢查即可確診。

在治療方面，由於這名患者已疼痛很長一段時間且未接受對症治療，因此直接採行增生療法，在超音波導引之下，將藥劑直接注射至髖關節的關節囊及周圍韌帶等軟組織，以刺激軟組織重新修復，進而增加強度以穩定關節、改善疼痛，此外，同時合併關節腔玻尿酸注射以發揮潤滑作用。經過三次治療後，患者反應症狀已改善了八成。

最後要提醒的是，退化性髖關節炎患者有三點務必要注意：

第一，就是避免久坐，久坐時髖關節承受較大壓力，容易導致軟骨退化得更快，尤其是坐矮凳子會讓髖關節屈曲超過90度，更增加髖關節內壓力。

第二，應避免從事登山和騎腳踏車，這兩項活動對於髖關節的傷害性較大，不然至少要選擇比較輕鬆的路線、且注重適度休息，將傷害減到最低。

第三，可向復健科醫師或物理治療師學習臀部肌肉訓練運動，多多練習有助於穩定髖關節。