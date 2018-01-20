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大腦亂放電 癲癇童一天「抽筋」30次

2018-01-20 00:21聯合報 記者鄧桂芬／報導

熱凝毀損手術，以小傷口讓熱凝針進入腦部，降低癲癇發作頻率。 圖／李政家提供
熱凝毀損手術，以小傷口讓熱凝針進入腦部，降低癲癇發作頻率。 圖／李政家提供
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4歲的勛弟患頑固性癲癇，病發時會不自主向上甩手，一天「抽筋」30次，每次僅短短3秒，卻常打翻桌上菜湯。去年6月，台北榮總醫療團隊在他的腦中放置微小電極，找出病灶，再用熱凝細針燒毀放電點，新式微創手術讓勛弟隔天就可回家，術後至今未再發作，父母感動地寫信向醫療團隊道謝。

台北榮總神經外科主治醫師李政家。 圖／李政家提供
台北榮總神經外科主治醫師李政家。 圖／李政家提供
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頑固性癲癇 恐影響智能

癲癇是因腦神經細胞不正常放電所造成，台北榮總神經外科主治醫師李政家指出，癲癇分一般性癲癇及頑固性癲癇，前者吃藥就可控制不發作，不一定需要手術，後者則是吃二種以上藥物仍無法控制，可能影響學習、工作，還可能影響幼兒智能發展。

過去透過傳統開顱手術切除癲癇病灶，傷口再小還是得劃開逾10公分的傷口，出血感染風險高，而且「開腦袋」，對醫病都是壓力，有病人寧可吃藥也不願手術。此外，若病灶位於頭顱深處，傳統手術也無法切除。

李政家說，高頻熱凝毀損手術過去用來治療巴金森氏症，因病灶定位技術不成熟，過去治療頑固性癲癇的失敗率高。但自立體定向腦電波（SEEG）發展後，狀況已經改變。

透過立體定向腦電波，在患者腦中置放深部電極。 圖／李政家提供
透過立體定向腦電波，在患者腦中置放深部電極。 圖／李政家提供
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置入熱凝針 精準毀目標

2013年立體定向腦電波（SEEG）興起，配合神經影像，醫師可先將「迷你電極」置入癲癇患者腦部，進行腦電波錄影，可在2周內找到深處病灶位置；找到病灶之後，在醫師評估下，病患可接受高頻熱凝毀損手術。

高頻熱凝毀損手術治療癲癇，醫師會在患者頭部開0.3公分小孔，伸入0.08公分熱凝針，精準地以熱能灼毀腦神經不正常放電的目標點。治療過程約有10%的機率造成慣性癲癇發作，但病患在麻醉狀態下較少發生。

腦部放電極 病人免臥床

李政家說，病人腦部放電極後，不需臥床、可走動，微創高頻熱凝毀損手術的傷口小，不易出血，術後隔天可出院。新式微創手術治癒率約六成，雖低於傳統手術的八成，但風險少，即使沒有完全治癒，也能降低發病次數並減少用藥。

台北榮總自2013年執行立體定向腦電波搭配高頻熱凝毀損手術，以微創方式治療頑固型癲癇，2013年至今已有80人順利手術，約一半未滿18歲，勛弟就是其中一人。

術後未發作 不必再吃藥

勛弟出生一個月後，父母就發現他的異狀，從新生兒起就得吃上5、6種藥物，但控制效果不好。當新式微創手術發展後，父母從彰化帶勛弟北上手術，術後至今未發作。

李政家說，勛弟只要在兩年內控制良好，就不用再吃藥，未來更不會因抽筋被同學排斥。勛弟媽媽寄信來，說勛弟過去抗拒跑跳，現在很愛跟著音樂唱歌跳舞，開刀後就像換一個人，雖然追趕跑跳蹦的生活很累，但很開心。

新微創手術 適合小病灶

不過，新式微創手術有健保給付，但立體定向腦電波需要的電極器材需要自費，一支約需1.5萬元。且新式微創手術適應症以1公分以內小病灶為主，大於1公分以上的病灶只能減少癲癇發作次數、減少用藥。

微創手術癲癇醫師
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