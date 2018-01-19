醫糾法引入道歉法則 醫護道歉不做訴訟佐證

2018-01-19 22:25 中央社 台北19日電



醫療事故預防及處理法草案出爐，明訂一定規模醫療機構應設關懷小組，即時向遭遇醫療糾紛事故的病家說明溝通，並引入道歉法則，鼓勵醫護人員表達歉意，促進醫病諒解。

立法院2017年底透過表決三讀修正通過醫療法，將醫師與醫事人員的醫療刑責合理化，期盼能減少醫師被濫訴問題；立法院會當時也通過附帶決議，要求衛生福利部在今年1月底前將醫療事故處理法草案送到行政院審查。

衛福部醫事司長石崇良晚間接受中央社記者採訪時表示，現在民眾遇到醫療糾紛常會訴訟，主要是醫療資訊的落差、說明溝通不夠的問題。當案件進入司法訴訟程序，會送醫事審議委員會鑑定，但醫審會鑑定的結果，醫療有疏失者不到10%，且最終由檢察官起訴者不到3%，顯見大部分沒有疏失。

衛福部已完成醫療事故預防及處理法草案，從事故發生時即時的溝通說明著手，100床以上醫院必須成立有法律、心理背景專業人員在內的關懷小組、99床以下的醫療機構和診所則可指定專責人員或委託專業機構處理，鼓勵醫事人員第一時間向病家表達關懷和善意。

如果第一階段的溝通說明無法奏效，石崇良表示，草案建立醫療爭議調解機制，由地方衛生局成立醫療爭議的調解會，醫病雙方都必須出席，且調解過程導入第三方專業意見，可釐清醫病雙方爭點，跳脫公說公有理、婆說婆有理的僵局，民眾在調解過程都不需要負擔費用。

草案也規定，所有醫療糾紛民刑事案件都要先經調解，經調解失敗才能進行訴訟；但不會侵犯民眾訴訟權。

石崇良說，新法也明文規定系統除錯，要求醫療機構要建立風險控管機制。對重大醫療事故要有根本原因分析跟改善措施，且必須通報。這些系統除錯內容不能做為訴訟的證據跟行政處分的依據，讓醫院更有空間誠實以對。

若有重大醫療事件，石崇良說，新法若經通過，主管機關可組外部調查小組介入調查，進行系統除錯，並公布調查報告給其他醫院，讓其他醫院有機會可以學習。

草案引入「道歉法則」，但實務運作上，曾有兒科大老形容，若向病家道歉，等同承認錯誤，就像是「拿把刀架在脖子上」，和解價錢就隨便對方開，也是醫護不願道歉的癥結。

石崇良說，有些民眾遇到醫療糾紛事件，「要的只是一個道歉」，也希望了解事件狀況，期盼心裡得到安慰。引入道歉法則，醫護表達歉意、同理和撫慰，但這不會成為訴訟的佐證，希望促進醫病雙方諒解。

先前曾提出醫療糾紛處理及醫療事故補償法草案，但因牽涉「賠償」問題，對於誰該負擔賠償金難有共識，立法卡關。

石崇良表示，醫療事故預防及處理法草案完全不觸及賠償，「先擱置爭議」，由醫病雙方自行談和解金。目前雖有生產事故補償，但醫療糾紛樣態多元，跟生產狀況不同，很難定義什麼情況要補償、該由誰負責補償。

有關法案進度，石崇良表示，衛福部已擬妥條文，預計下週送到行政院。衛福部也曾向行政院長賴清德報告此案，賴清德非常重視，此案應可列入立法院下會期的優先法案。