今彩539開獎 獎號：15、20、03...

相關新聞
別再單手握打手機 肩頸肌肉更痠痛2018-01-19 18:11
元月31日紅色月全食逢藍月 錯過要再等19年2018-01-19 19:30
中國最大叫車 App 平台插旗 滴滴出行正式上線2018-01-19 17:36
白牌車共乘？滴滴順風車＝小黃5折 交通部緊盯2018-01-19 16:56
滴滴出行進軍台灣 台灣大車隊：恐非單純資訊平台2018-01-19 16:56
影／滴滴出行媒合小黃司機 恐遊走灰色地帶2018-01-19 16:55
白天疲憊精神不濟 呼吸中止症做祟2018-01-19 14:58
經期性行為「卡安全」？ 醫師：易生病又不乾淨2018-01-19 14:55
爭取3分鐘！住警器提升保命機率2018-01-19 14:49
住警器／燒香拒裝、被當色狼 消防員無奈2018-01-19 14:47
油價估連6漲 下周再貴1角2018-01-19 14:34
桶裝瓦斯定型契約 押金全退、禁收檢驗費2018-01-19 14:34
智慧遠距醫療 斗六雙星區域聯防啟動2018-01-19 14:23
昔醫務室軍官 9旬翁扮醫生重溫往日時光2018-01-19 13:50
「Super Seaweed海帶展」 海洋文化藝術館開展2018-01-19 12:57
台北、大阪機場銜接一票通 桃捷與日合推限量夢幻套票2018-01-19 12:52
沙門氏菌奶粉擴大回收 法廠要求全品項收回2018-01-19 12:50
桶裝瓦斯要落實安檢 回收有殘氣要退費2018-01-19 12:38
油價下週估漲1角 95無鉛步步進逼29元2018-01-19 12:07
被煙味燻醒就來不及逃了！ 救命神器裝了沒？2018-01-19 12:01
叫瓦斯要注意！ 最快2月底業者不得收檢驗費2018-01-19 11:15
影／兒童很皮過動 可能是睡眠呼吸中止症2018-01-19 10:59
定型化契約2月上路 瓦斯業者未來需退還容器保證金2018-01-19 10:46
拒米其林評鑑！ 點水樓陳飛龍的逆思考2018-01-19 09:55
氣象專家：去年是沒聖嬰現象最暖的一年2018-01-19 09:18
折磨到死！流感病毒為何愛欺侮男人 真相很崩潰2018-01-19 09:00
東北季風帶水氣全台有雨 周日短暫放晴2018-01-19 08:54
彭啟明：這波連續的嚴重空汙 大家都要注意2018-01-19 07:35
新北基宜大雨特報！ 吳德榮：今明北台灣濕涼2018-01-19 06:48
高屏人注意！ 空汙連三天達「紅色警示」2018-01-19 05:27
今明飄雨偏涼 下周東北季風低溫下探14度2018-01-19 05:22
長照服務 春節不能坐地起價2018-01-19 00:31
健康你我他／腫瘤指數6度超標 定期監控不敢大意2018-01-19 00:05
注意力缺陷症 3招小遊戲 讓孩子愈玩愈專心2018-01-19 00:05
淋雨後染A流 喉嚨痛別鐵齒2018-01-19 00:05
基隆長庚補人 心導管手術全年無休2018-01-19 00:04
糖果配料逾期 近3千公斤竄市面2018-01-18 23:11
過年狂被問「年終幾個月？」 故宮小編神回網友讚爆2018-01-18 22:49
男子不外食仍罹大腸癌 醫師建議40歲以上每3年定期篩檢2018-01-18 20:42
熱門文章
好市多賣海軍椅13,999元 網友：這很便宜了啦2018-01-19 10:59
一堆行李箱擋道被日本電車長廣播 沒品台灣旅客竟裝睡2018-01-19 22:53
新北基宜大雨特報！ 吳德榮：今明北台灣濕涼2018-01-19 06:48
全聯限定巧克力甜點新貨到！ 5款新品今天開賣2018-01-19 09:59
「告他這個家就沒了」 呂秋遠整理十大家暴被害人經典句2018-01-19 07:09
折磨到死！流感病毒為何愛欺侮男人 真相很崩潰2018-01-19 09:00
彭啟明：這波連續的嚴重空汙 大家都要注意2018-01-19 07:35
老婆從床上逃走 都是因為另一半做不到這5件事2018-01-19 07:00
客訴寵物鮮食內混菸蒂 賣家回應讓飼主更氣炸2018-01-19 11:23
叫瓦斯要注意！ 最快2月底業者不得收檢驗費2018-01-19 11:15
今明飄雨偏涼 下周東北季風低溫下探14度2018-01-19 05:22
我見我思／何謂「壞小孩」2018-01-19 06:00
定型化契約2月上路 瓦斯業者未來需退還容器保證金2018-01-19 10:46
女性臉譜／愛畫畫的阿嬸2018-01-19 06:00
經期性行為「卡安全」？ 醫師：易生病又不乾淨2018-01-19 14:55
職場心理學：那些令人傷神的流言蜚語2018-01-19 12:22
元月31日紅色月全食逢藍月 錯過要再等19年2018-01-19 19:30
高屏人注意！ 空汙連三天達「紅色警示」2018-01-19 05:27
台北、大阪機場銜接一票通 桃捷與日合推限量夢幻套票2018-01-19 12:52
影／兒童很皮過動 可能是睡眠呼吸中止症2018-01-19 10:59
外帶「福忠字號」 在家圍爐添眷村味2018-01-19 18:42
沙門氏菌奶粉擴大回收 法廠要求全品項收回2018-01-19 12:50
全國電子超狂破盤！買電視送電視 好康限量開搶2018-01-19 19:02
別再單手握打手機 肩頸肌肉更痠痛2018-01-19 18:11
小嶋陽菜賣美胸 接棒代言結婚有望？2018-01-19 19:05
媳婦過年要回婆家大掃除嗎？媽媽教戰手冊告訴你2018-01-19 14:00
被煙味燻醒就來不及逃了！ 救命神器裝了沒？2018-01-19 12:01
深夜女子公寓的料理習作／鎖管黃瓜：涼菜一品2018-01-19 06:00
長照服務 春節不能坐地起價2018-01-19 00:31
白天疲憊精神不濟 呼吸中止症做祟2018-01-19 14:58
東北季風帶水氣全台有雨 周日短暫放晴2018-01-19 08:54
敏感肌紅腫癢 王瑞瑜、何念慈都用這瓶「萬用霜」2018-01-19 11:56
稱讚方式會影響孩子未來 4大誤區別踩2018-01-19 14:00
吳慷仁認愛GIEVES & HAWKES 被經典英倫風收服2018-01-19 19:08
氣象專家：去年是沒聖嬰現象最暖的一年2018-01-19 09:18
8成5上班族規劃轉職 加薪6千元才想跳槽2018-01-19 12:46
住警器／燒香拒裝、被當色狼 消防員無奈2018-01-19 14:47
「一間印刷行」印製理想名片 傳遞美好日常！2018-01-19 16:05
Kafnu另類旅館開幕 瞄準台北創客2018-01-19 14:40
桶裝瓦斯要落實安檢 回收有殘氣要退費2018-01-19 12:38
留言