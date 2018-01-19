亞洲週刊好書榜 石芳瑜、楊渡作品入選

2018-01-19 21:32 中央社 台北19日電



總部設在香港的亞洲週刊2017年十大小說及十大好書（非小說）名單陸續揭曉，在兩岸三地及東南亞華文作家中，台灣有石芳瑜、楊渡和許倬雲等作者入選。

亞洲週刊推介石芳瑜「善女良男」指出，本書選用形形色色男女各自的故事，以類似平行蒙太奇的方式，站在不同視角，展現了從1990年代起社會巨變之下，以小見大，以女主角陳蕊的成長歷程來展現時代巨輪下台灣社會的變遷。

石芳瑜除了創作，也經營特色二手書店「永樂座」，這是她第一本長篇小說著作。她說，「能被海外媒體看見，是很大鼓勵」。

她表示，書中故事發生在台灣、台灣人留學美國、及台商到中國大陸，談論議題觸及全球化且具普遍性，以開放式結尾處理涉及政治的部份，應該是得到選書評審青睞的理由。

出版「善女良男」的時報文化總編輯余宜芳說，亞洲週刊十大小說這兩年入選的台灣作家作品，有一共同點，即是以女性視角，表面寫愛情實則寫時代（政治）的小說題材。

知名詩人楊渡「在台灣發現歷史」及史學家、中央研究院院士許倬雲「中國人的精神生活」入選非小說類十大好書。

楊渡以「對島嶼的另一種凝視」，帶回了相隔百年時空的陌生族群生命史，向台灣這片土地原來的主人獻上深深的感念之心；關注、講述被遺落、甚至是有意遺落的台灣歷史。

另外，亞洲週刊推介許倬雲在「中國人的精神生活」重新反省「以人為主體，天人合一」的中國文明，試圖在文明的土壤裏發掘養分，用這些逐漸被遺忘的「精神餘瀝」，滋養和澆灌當代中國人的內心。