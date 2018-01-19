串連百位台灣攝影師 藝術家姚瑞中發行訪談輯

2018-01-19 21:00 中央社 台北19日電



首本串聯台灣老中青三代百位攝影師的訪談輯PHOTO－LOGUES I 創刊號，19日在台北的新書發表會亮相。發起人、藝術家姚瑞中（圖）有感於台灣攝影師書籍寥寥無幾，因此興起了編輯一套攝影訪談輯的想法，希望透過創作者現身說法，為台灣攝影發展脈絡留下第一手資料。 中央社 分享 facebook

藝術家姚瑞中串連百位不同世代、不同風格的台灣攝影師，找來資深獨立編輯章芷珩，發行出版「攝影訪談輯」（PHOTO-LOGUES），為台灣貧乏的攝影書籍增添新面孔。

姚瑞中是愛書人，也是攝影師，每次逛書店，眼見攝影專書區裡少得可憐的台灣攝影書，就會開始思考如何替台灣攝影界做些事。他在心底盼望了許久、默默籌備了3年，「我想了很久，我想讓台灣的攝影師現身說法，留下他們對攝影的想法、留住照片背後的故事。」

拿著2014年獲得新加坡亞太藝術獎的獎金，姚瑞中全數捐出，成了打造「攝影訪談輯」的地基。他又找了13位編輯加入採訪，還邀集郭力昕、林志明、徐文瑞等7位學者成立學術委員會推薦評選受訪者，初步規劃以半年刊的頻率出版。

在創刊號中，收錄了曾敏雄、劉振祥、李浩、蔡文祥、張雍、蘇匯宇、謝三泰、林盟山等21位攝影師的訪談紀錄，搭配重要作品集錦，名單不按輩份排序，也不以風格類型分類，平等呈現老中青三代攝影師的所思所想與攝影啟蒙。

在創刊記者會上，曾敏雄以「這是一張很好的紀實攝影作品」來形容這本書。台北教育大學教授、評論家林志明也說，在當前政府開始努力建構國家攝影文化中心的同時，「這本書為台灣攝影發展足跡留下紀錄，也是台灣民間活力的展現。」

面對這些正面回饋與肯定，姚瑞中謙稱自己只是個信差，「是因為台灣攝影太精采，才讓我有這樣的念頭。」不過，有話直說的他，不改大砲性格，直言台灣攝影教育失敗。

姚瑞中說：「我看見年輕創作者的茫然，他們只能出國找學問，我看見台灣沒有攝影教育的現實，還有許多老前輩的照片、資料沒有被好好整理與對待。」他呼籲有關單位重視，儘速去挖掘這些屬於台灣的歷史文化記憶。