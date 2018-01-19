別再單手握打手機 肩頸肌肉更痠痛

2018-01-19 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



醫師建議，別單手握持打手機，當需要使用較多文字輸入時，可轉而回歸使用電腦，降低肩頸與肌肉傷害。報系資料照 分享 facebook

台灣平均每10人，就有8.2人擁有智慧型手機。台大醫院實測發現，民眾實際使用手機的時間，會比自覺多5成，不少民眾用手機喜愛「一手掌握」，小螢幕單手握持兼打字。醫師卻指出，單手打手機肩頸將增加更多肌肉收縮與負荷力量，提高痠痛程度，建議雙手握持或轉以電腦打字，減輕負荷。

台大醫院復健部復健科專任主治醫師梁蕙雯說，低頭滑手機時，頸部前屈角度會比使用電腦增加15度，不僅已加劇肩頸負荷，如單手握持或打手機，已用力支撐的手臂肌肉必須再收縮，耗費力量固定，使得負責上抬肩膀的斜方肌，及負責舉起手機的二頭肌肌肉活動增加。

但相較單手使用手機，如能以雙手握持手機，也就能分擔肌肉力量。建議民眾，使用手機雖沒有不傷肩頸、手臂肌肉的姿勢，卻能盡量避免傷害較大的姿勢，減少單手握持，盡量降低手機打字的時間，如需大量輸入文字，轉而回歸使用電腦，調整好姿勢。

不少民眾也會詢問，「手機用多了，真的會毀掉脊椎嗎？」梁蕙雯表示，由於智慧型手機問世時間不長，尚未有大量與長時間的研究，因此尚不清楚；但長期以錯誤的姿勢用手機，確實會帶來肩頸與肌肉痠痛，且相較以往使用電腦，愛用手機又多了對大拇指重複性活動累積的傷害。

不僅是肩頸與上肢疼痛，台大醫院眼科部主治醫師楊長豪說，3C螢幕對眼睛的傷害，當長時間使用時，不僅會隨著眼睛眨動次數變少而乾澀，更會因眼內細胞接收到藍光，傳達到被稱為人類第三隻眼的「松果體」，抑制褪黑激素的分泌左右睡眠，以青少年對藍光的反應又比成人敏感，將影響白天學習。

楊長豪建議，民眾可使用提醒或定時的APP，用眼每30至40分鐘休息5至10分鐘，工作中多眨眼可使淚水分布均勻，食用富含葉黃素和玉米黃素的食物，如花椰菜、胡蘿蔔、菠菜等護眼。