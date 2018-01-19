元月31日紅色月全食逢藍月 錯過要再等19年

2018-01-19 19:30 中央社 台北19日電



台北市立天文科學教育館19日發布新聞稿指出，31日有一場「五星級天象」，晚上將先出現可全程觀看的紅色月全食，緊接著是藍月登場，錯過今年，要再等19年才能看到。（台北市天文館提供） 中央社 分享 facebook

台北市立天文科學教育館今天指出，1月31日將有一場「五星級天象」，31日晚上先出現全程可見的紅色月全食，且是超級滿月，隨後藍月登場，錯過要再等19年。

天文館發布新聞稿指出，31日晚上7時48分到11時12分將可全程觀看月全食，月亮將於傍晚5時24分升起、6時50分半影食始、7時48分初虧、8時51分食既、9時30分食甚、10時8分生光、11時12分復圓，2月1日凌晨零時10分半影食終。

天文館表示，整個歷時5個小時又20分，其中，從食既到生光的1小時17分鐘全食階段，月面呈現紅色。而在台灣地區，上次可看月全食已是3年前，全程可見的月全食更是6年未見。

而31日晚上9時28分正好是滿月時刻，恰好在月全食的食甚前後，所以，民眾當晚會看到又大又圓的紅色滿月。

特別的是，月全食後緊接著是「藍月」（1個月中的第2個滿月）登場。天文館表示，紅色月全食逢藍月不常見，台灣地區上次看到是35年前的12月30日（民國71年）；錯過今年，要再等19年，民國126年1月31日才能看到。

此外，今年1月、3月各有2次滿月（1月2日與31日、3月2日與31日），2月反而沒有，俗稱「黑月」。天文館說，上次的黑月是99年，下次則在118年。

為讓民眾可躬逢其盛，天文館將協同個天文單位全程轉播月全食，並在31日晚間7時至11時15分開放天文館第二觀測室觀察月全食。而當晚6時30分、7時30分也各有一場月全食主題導覽解說。