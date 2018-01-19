中國最大叫車 App 平台插旗 滴滴出行正式上線

2018-01-19 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



中國最大叫車App服務平台滴滴打車，正式進軍來台！由樂迪科技代理，名為「滴滴出行」的 App 叫車服務平台，與全國計程車隊攜手合作，於今（19）日正式上線試營運。滴滴出行將推出「滴滴計程車」、「滴滴順風車」兩項服務，提供民眾一般叫車與車主共乘的媒合服務。

首先在叫車服務方面，「滴滴計程車」初期將以大台北地區為主，與在地「全國車隊」合作，透過平台媒合的方式提高現有叫車營運效率，目前招募到的合格司機已約2,000人。付費方式上，初期可以現金支付，並在未來與台灣第三方支付公司「智付通」合作，提供信用卡、行動支付等付費方式。

至於一般車主與乘客共乘服務方面，即將在2018年2月1日上線的「滴滴順風車」，將以非營利性的共乘訊息媒合平台為主，提供乘客直接補貼車主少許共乘金額（油錢+過路費+車輛折舊等）、車主可避免高乘載限制的雙贏方式來提高交通運輸效率。