中國最大叫車 App 平台插旗 滴滴出行正式上線
中國最大叫車App服務平台滴滴打車，正式進軍來台！由樂迪科技代理，名為「滴滴出行」的 App 叫車服務平台，與全國計程車隊攜手合作，於今（19）日正式上線試營運。滴滴出行將推出「滴滴計程車」、「滴滴順風車」兩項服務，提供民眾一般叫車與車主共乘的媒合服務。
首先在叫車服務方面，「滴滴計程車」初期將以大台北地區為主，與在地「全國車隊」合作，透過平台媒合的方式提高現有叫車營運效率，目前招募到的合格司機已約2,000人。付費方式上，初期可以現金支付，並在未來與台灣第三方支付公司「智付通」合作，提供信用卡、行動支付等付費方式。
至於一般車主與乘客共乘服務方面，即將在2018年2月1日上線的「滴滴順風車」，將以非營利性的共乘訊息媒合平台為主，提供乘客直接補貼車主少許共乘金額（油錢+過路費+車輛折舊等）、車主可避免高乘載限制的雙贏方式來提高交通運輸效率。
至於「滴滴順風車」是否會淪為白牌私家車或造成乘客安全的危險？樂迪科技副總經理蕭明曙表示，在滴滴順風車的車主條件方面，除了需有良民證、車齡及肇事限制外，一天也以最高三趟的限制進行規範，同時在乘客安全方面，除了有團體保險與路程分享外，同時設有來電號碼隱藏、一鍵報案、駕駛安全備機制等，作為車主與乘客間的保障。
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