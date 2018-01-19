白牌車共乘？滴滴順風車＝小黃5折 交通部緊盯

2018-01-19 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



樂迪科技副總經理蕭明曙。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

大陸網路叫車服務平台龍頭「滴滴出行」今天正式進軍台灣，樂迪科技獨家代理並宣布推出「滴滴計程車」、「滴滴順風車」，不過「滴滴計程車」不如樂迪科技聲稱只媒合車隊、車行，更有媒合計程車個體戶，若將來收平台費將違反公路法；「滴滴順風車」更走上早期Uber模式媒合駕駛與乘客，樂迪今天強調順風車不是「駕駛」與「司機」的關係，每天只限載3趟，費率採「油費、過路費、車輛損耗」，每趟收費約是計程車的5到6折，並預計2月上線。

交通部表示，若沒有收取報酬只是媒合乘客，不在公路法規範的範疇；若平台收取費用報酬或營利則有違法疑慮。

樂迪科技副總經理蕭明曙表示，「滴滴順風車」共乘每天只限三班次，包含上班、下班、中午聚餐，共乘費用則接近「油費、過路費、車輛損耗」的總和，並將建立共乘安全基金，照顧乘客與駕駛安全，樂迪科技將主動調節並幫車主及乘客解決問題，「鼓勵共乘，是鼓勵分享座位，不等於鼓勵職業司機」。

蕭明曙表示，「滴滴順風車」為了讓車主及乘客克服心理障礙，讓駕駛願意開門讓乘客近來、或是進入一個陌生駕駛的車中，要求車主年齡至少要一年以上駕齡，20歲以上、65歲以下，才能成為順風車車主，中長期會組成車主俱樂部，將優質車主留在樂迪順風車平台，並鼓勵有良民證申請，保障車主及乘客安全，車齡則須少於15年，並禁止九人座車輛。

蕭明曙表示，「滴滴順風車」也將利用科技手段達成安全，例如透過來電號碼隱藏等來保障乘客安全。他也強調，車主及乘客的關係「不是司機及乘客」，因此不能要求司機直接到你家門口接你，因為主要是「搭便車」的型態，會在軟體上安排推薦乘客、車主安全便利的上車地點，例如全台最多的就是便利商店24小時燈火通明，能讓雙方安全保障。

蕭明曙也說，夏天時若遇到颱風，順風車也會將平台關閉，因為在颱風等惡劣天氣時不建議民眾使用；至於夜間訂單，每個車主必須在白天累積接滿10單、晚上才能發單；另外，旅途當中除了基本的分享行程、也有「一鍵報警」，未來也會有儲備安全基金，「男生可以挑男生載、女生可以請女生載」，是全雙向的媒合模式。

對於是否有陸資？樂迪科技總經理王慈雍表示，目前投資人都非陸資，當然目前在海外希望能夠吸引歐美、香港資金，能夠進來一起加入新創的環境。

至於介面跟大陸滴滴相同，是否有資安上的疑慮？王慈雍表示，目前服務是以符合台灣當地需求為主，支付方式使用台灣慣用的信用卡等，地圖也是採用google map，是為了讓台灣人使用更便利。

順風車的費率如何計算？王慈雍表示，順風車費率油費、過路費、車輛損耗總和，預計二月正式上線，會再做費用分攤，之後會有更仔細的方案揭露，相較計程車約是計程車的五到六折費用。

是否有白牌車疑慮？蕭明曙強調「滴滴順風車」是共乘、不是派遣，「產品設計與一般派遣是兩回事」，也完全是搭順風車共享的概念，至於司機、車主營利方面，一天三單的限制，車主若要靠此維生「完全沒有機會」。

至於已有多少順風車主已加入？蕭明曙表示，上週才開始招募，目前還不多。

此外，網頁上有免責條款，有人說是為了撇清責任，如何保障乘客安全？如何落實？王慈雍表示，「滴滴計程車」會與車隊、車行合作，這部分法規無論強制險、第三方強制險，都有完整建構，若有任何平台需要負責也不會推脫，並有雙向評價功能，會仔細監測，只要有疑慮就會在平台上調整。

至於滴滴平台上有小巴等產品線，王慈雍表示目前都在評估並做市場調查，看何種產品最適合台灣，包含監管機關態度、環境或通勤需求，都是考量重點。