白天疲憊精神不濟 呼吸中止症做祟

2018-01-19 14:58 中央社 花蓮縣19日電



46歲楊姓上班族，晚上加班後開車回家途中，10多公里的車程竟沿路停車在車上睡了4次，深夜才到家；他覺得事態嚴重就醫，經檢查發現他平時睡眠品質不佳患有呼吸中止症。

花蓮門諾醫院睡眠中心主任王志弘表示，經由診斷及建議，楊姓病患戴上正壓呼吸器，不僅一夜好眠，身體及精神狀況越來越好，現在不僅恢復了對運動及歌唱的喜好，白天上班也都精神飽滿，不再疲憊。

王志弘說，睡眠時下顎與舌頭肌肉會放鬆而往後傾，部分人因此造成呼吸道阻塞，呼吸時氣體震動喉嚨發出打呼聲；但呼吸道嚴重阻塞者就可能導致睡眠呼吸中止。

有這種情形的患者一整夜睡睡醒醒，不僅影響第二天工作及精神，甚至可能誘發心血管疾病、中風、腦神經障礙等疾病。

王志弘說，打呼聲過大很可能罹患呼吸中止症，臨床統計男姓高於女性，40歲以上肥胖男性比例較高。若狀況輕微，可以先從減肥做起；若不胖但仍會打呼影響睡眠，可能要從口腔齒列等方向檢查。

他指出，若是兒童打呼嚴重，白天可能嗜睡、注意力無法集中，容易被誤診為過動，其實就醫時應先改善睡眠品質。因應跨科別醫療趨勢，花蓮門諾醫院整合神經內科、耳鼻喉科、胸腔內科、口腔外科、身心科等各科專業醫師，為病患找出病因在2015年成立睡眠中心。