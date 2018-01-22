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過年壓歲禮再進化，文化紅包可贈可藏

2018-01-22 00:00聯合線上 文：台灣大洋金幣

今年甫發行的2018賀歲福字銀幣及喜氣包裝。 圖／台灣大洋金幣 提供
今年甫發行的2018賀歲福字銀幣及喜氣包裝。 圖／台灣大洋金幣 提供
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自2015年中國人民銀行（大陸央行）發行春節過年賀歲銀幣項目以來，這枚模樣精巧卻承載著中華千年賀歲文化的賀歲福字銀幣，每每都能在農曆年前掀起一波搶購熱潮! 而今年業者更因應廣大藏者需求，特別設計了一套五款的精緻紅包封裝，讓壓歲紅包除了能拿來收藏錢幣，也能因應不同贈送的對象來精選合適的喜氣包裝，開心傳遞新年祝福!

多達五款特別設計的紅包款式，不同於一般的壓歲紅包。 圖／台灣大洋金幣 提供
多達五款特別設計的紅包款式，不同於一般的壓歲紅包。 圖／台灣大洋金幣 提供
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此枚2018賀歲紀念銀幣，不僅具有深厚的文化內涵和美好寓意，也首次將過年賀歲的場景由戶外轉入了室內，呈現了一種“福氣聚集、家之縮影”的美好祝願。銀幣以高精度多層次雕刻及噴砂工藝，融合博大精深的書法文化，在高度僅0.25毫米的浮雕上鐫刻乾隆皇帝手書行楷“福”字，結體圓潤秀美，筋骨勁潤遒勁，點劃之間瀟灑帶風，線條舒展卻又步白方正，為賀歲銀幣帶來了盛世的帝王之氣。 福字周圍配以條案、天球瓶、牡丹、燈籠、蝴蝶等吉祥寓意造型的組合設計，烘托賀歲喜慶氛圍，表達「福進家門」的美好願景。這枚小小的銀幣上，將迎春納福、圓滿吉祥等涵意完全地展現出來，無疑是對美好生活的一種美好寄願，實在是一件最具文化祝福的賀歲精品！

2018賀歲福字銀幣不僅能當壓歲紅包，自己收藏也很適合。 圖／台灣大洋金幣 提供
2018賀歲福字銀幣不僅能當壓歲紅包，自己收藏也很適合。 圖／台灣大洋金幣 提供
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賀歲銀幣作為中國大陸法定貨幣，具有規格小、發行量適中的優勢，再加上親民的價格，一般民眾都有條件和能力將其收入囊中，這是其他大規格、高價值的收藏品所無法比擬的。為滿足台灣民眾在農曆年前收藏、投資禮贈和文化傳承的需求，自2018年1月份開始，將在中國金幣台灣總經銷——台灣大洋金幣（www.goldcoins.com.tw）台北旗艦門市開售，您更可以陸續在全省第一銀行、台新銀行、郵政商城、以及台灣大洋金幣官方網店等全台多個銷售平台上在家直接上網購買，在農曆戊戌狗年來臨之際，也祝願您能在家中迎福、接福、納福，家家戶戶充滿福氣，長輩兒孫歲歲平安！

新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

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