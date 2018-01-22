過年壓歲禮再進化，文化紅包可贈可藏

2018-01-22 00:00 聯合線上 文：台灣大洋金幣



今年甫發行的2018賀歲福字銀幣及喜氣包裝。 圖／台灣大洋金幣 提供 分享 facebook

自2015年中國人民銀行（大陸央行）發行春節過年賀歲銀幣項目以來，這枚模樣精巧卻承載著中華千年賀歲文化的賀歲福字銀幣，每每都能在農曆年前掀起一波搶購熱潮! 而今年業者更因應廣大藏者需求，特別設計了一套五款的精緻紅包封裝，讓壓歲紅包除了能拿來收藏錢幣，也能因應不同贈送的對象來精選合適的喜氣包裝，開心傳遞新年祝福!

多達五款特別設計的紅包款式，不同於一般的壓歲紅包。 圖／台灣大洋金幣 提供 分享 facebook

此枚2018賀歲紀念銀幣，不僅具有深厚的文化內涵和美好寓意，也首次將過年賀歲的場景由戶外轉入了室內，呈現了一種“福氣聚集、家之縮影”的美好祝願。銀幣以高精度多層次雕刻及噴砂工藝，融合博大精深的書法文化，在高度僅0.25毫米的浮雕上鐫刻乾隆皇帝手書行楷“福”字，結體圓潤秀美，筋骨勁潤遒勁，點劃之間瀟灑帶風，線條舒展卻又步白方正，為賀歲銀幣帶來了盛世的帝王之氣。 福字周圍配以條案、天球瓶、牡丹、燈籠、蝴蝶等吉祥寓意造型的組合設計，烘托賀歲喜慶氛圍，表達「福進家門」的美好願景。這枚小小的銀幣上，將迎春納福、圓滿吉祥等涵意完全地展現出來，無疑是對美好生活的一種美好寄願，實在是一件最具文化祝福的賀歲精品！

2018賀歲福字銀幣不僅能當壓歲紅包，自己收藏也很適合。 圖／台灣大洋金幣 提供 分享 facebook