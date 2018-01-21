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喝熱飲也會致癌？不是飲料有問題 重點是因為…

2018-01-21 09:01聯合新聞網 食力Foodnext

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撰文／黃宜稜

寒流來襲的日子，來杯熱呼呼的飲料是最享受的小確幸，每一口喝下的飲料不止溫暖了身體，也療癒了心靈，然而一打開新聞，赫然發現「世界衛生組織承認：喝熱飲會讓食道癌罹患率增加8倍」，讓人不禁嚇到一秒摔杯子，並在內心大喊這輩子都不能再喝熱飲了嗎？其實不必那麼擔心。

圖／ingimage
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為什麼65°C以上的熱飲被世界衛生組織列為2A可能致癌物？

根據世界衛生組織國際癌症研究中心(IARC)的致癌物清單，「超過65°C的熱飲」被放在2A致癌物，依據2A致癌物的定義是指有明確動物實驗證據，也有致癌機制佐證，但對人類致癌性的證據仍然不足。雖然2A致癌物並不代表該物質一定會致癌，但仍然讓人感到疑惑，為什麼熱飲會有致癌風險呢？這是因為當我們喝了溫度超過65°C的飲料，飲料通過食道的時候，有可能因為溫度過高進而對食道粘膜細胞造成灼傷、紅腫等發炎症狀。

雖然食道的粘膜有自然復原的能力，但對於經常在喝熱飲的民眾來說，食道粘膜復原的速度可能趕不上因熱飲刺激而發炎的速度，長久下來受傷的食道反覆受到刺激，就有突變、致癌的疑慮。此外，在食道粘膜受傷的情況下，若是吃了其他刺激性的食物，同樣會讓發炎的狀況更嚴重，至於抽菸、喝酒這類本身就是食道癌的高危險因子，更是要注意食道粘膜的發炎狀況。

咖啡、茶和瑪黛茶 雖為3級致癌物但只要不燙口就安全！

其實，咖啡、茶與南美洲非常流行的瑪黛茶也同樣被列為第3級致癌物，第3級致癌物是指未能確定是否對人類致癌，也就是透過實驗與學理證明對動物可能有致癌性，但這些學理的證據不如第2級明確，重點是在人體中沒有相同的致癌機制，也就是對人體致癌的科學證據很薄弱。

為什麼咖啡、茶和瑪黛茶被列入第3級致癌物呢？除了如果沖泡好馬上就喝，會因為水溫超過65°C傷害到食道粘膜的疑慮之外，咖啡、茶和瑪黛茶都含有咖啡因，而咖啡因同樣在第3級致癌清單中，不過民眾不必感到恐慌，因為咖啡因雖然有致癌疑慮，但也有許多研究結果認為咖啡因有抗癌的作用。

此外，咖啡中還可能含有2A致癌物丙烯醯胺、3級致癌物咖啡酸，茶飲中還含有3級致癌物茶鹼，不過它們的含量通通很低，不必因為還有這些物質就感到害怕。此外，瑪黛茶中含有3級致癌物可可鹼，但可可鹼同樣存在於其他天然物質中，例如巧克力，以及部分醫療用藥中，且目前關於可可鹼的致癌證據非常薄弱，民眾在飲用上不必過於擔憂。

天冷的時候泡杯熱呼呼的飲品，依舊是一件享受的事情，加上許多飲品都強調要以高溫沖泡，但是只要沖泡後放一段時間再飲用，以喝起來不燙口為主，就能安心享用。

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內容來源=食力foodNext授權轉載

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