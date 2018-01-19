影／兒童很皮過動 可能是睡眠呼吸中止症

2018-01-19 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師劉宗瑋門診時，一名5歲小男孩因睡覺打呼太大聲，又有吸不到空氣的感覺，家長帶來求診，因小男童不時張嘴呼吸，且嘴唇上翹還有些微暴牙情形，白天上課注意力不集中，且有些微過動症狀，除臉部有「腺體臉」，且經安排鼻咽內視鏡檢查發現，男童腺樣體肥大已將雙側後鼻孔完全堵塞，診斷為「腺樣體肥大」引起的兒童睡眠呼吸中止症。

劉宗瑋表示，家長得知確診結果才恍然大悟，「原來這是個問題」，兒童睡眠呼吸中止症常誤為鼻塞引起的打鼾影響臉部發育，提醒若不及早治療，還會有易驚醒、尿床、過動或學習障礙等症狀，根據統計學齡前兒童約有10~30%有打鼾現象，而其中約2~3%有睡眠呼吸中止症的問題，比例為100人中有2、 3可能有呼吸中止症。

劉宗瑋說，兒童睡眠呼吸中止症的原因及致病機轉與成人不完全相同，大多數兒童都是因為鼻咽部腺樣體肥大或扁桃體肥大，造成後鼻部及口咽部呼吸道阻塞，若合併有過敏性鼻炎會造成嚴重鼻塞影響睡眠呼吸。

睡眠呼吸中止症孩童因鼻塞嚴重須不時倚靠張口呼吸，長期下來會影響臉部發育，上唇厚且上翹、上門牙突出、鼻子變扁、眉間變寬及顏面扁平，形成所謂腺樣體面容。除此之外，臨床表現還可能會有無法熟睡、容易驚醒、尿床、晨間頭痛等症狀，嚴重的還會出現注意力不集中，過動或學習障礙的情形。