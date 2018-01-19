氣象專家：去年是沒聖嬰現象最暖的一年

2018-01-19 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



鄭明典說，該圖是7分位的氣溫分布圖，每個分析點各自和自己的紀錄比較，最高溫的前1/7是最紅的顏色，最低溫的1/7是最藍的顏色，其他依序排列。整張圖幾乎都是紅色系，所以全球幾乎都顯現暖化的趨勢。圖／擷取自鄭明典臉書 分享 facebook 中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書表示，2017年的全球平均氣溫，如同預期，寫下有現代分析以來的第三高溫紀錄。他以去年的氣溫分布圖表示，全球幾乎都顯現暖化的趨勢。圖中最紅的區域裡有不少地方是創紀錄的高溫，包括菲律邊東方的西太平洋和中太平洋赤道區。這一區的氣溫主要受海溫影響，海溫也可能影響颱風的活動，甚至可能影響台灣附近的大氣水含量。

整體來看，2017年的特別之處包括：這是在沒有聖嬰現象影響下的最高溫紀錄；最近4年就是最熱的4年，第1到第4高溫年依序是，2016、2015、2017、2014。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，2017年是史上第三暖的年，也是沒有聖嬰現象下最暖的一年；較工業革命前已上升1.12度，而巴黎氣候協定希望2100年2度；CO2濃度已經站上406ppm，1958年是314ppm。 有現代分析138年來最熱10年的排序，全球平均的氣候值是13.9度。圖／擷取自鄭明典臉書 分享 facebook

【中央社／台北19日電】中央氣象局科技中心主任鄭明典今天表示，2017年的全球平均氣溫是有現代分析以來的第三高溫紀錄，且是沒有聖嬰現象影響的最高溫紀錄。

鄭明典今天在臉書表示，2017年全球幾乎都顯現暖化的趨勢，也有不少地方是創紀錄的高溫，包括菲律賓東方的西太平洋和中太平洋赤道區。這一區的氣溫主要受海溫影響，海溫也可能影響颱風的活動，甚至可能影響台灣附近的大氣水含量。

鄭明典接受中央社電訪時也表示，2017年沒有受到聖嬰現象影響，但仍創下高溫年紀錄的原因，研判是因為全球暖化趨勢變快，太平洋平均海溫顯著升高。

鄭明典說，太平洋海溫會升高有部分原因是自然因素，而2017年的自然因素也是呈現溫度升高的趨勢，因此雙重影響下，才讓溫度偏高。

至於2018年是否也是屬於高溫年，鄭明典認為自然因素的升溫現象雖然有緩和趨勢，但研判不會改為是降溫，因此預期2018年仍是高溫年，但排名應該不會在前幾名。