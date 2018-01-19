新北基宜大雨特報！ 吳德榮：今明北台灣濕涼

2018-01-19 06:48 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報。 中央社 分享 facebook 中央氣象局發布大雨特報，今天基隆北海岸及宜蘭有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，南方雲系移入帶來大範圍降雨，東北季風則為東北部及北海岸帶來較明顯降雨。

吳德榮表示，今天南方雲系移入及東北季風影響，冷空氣雖不強，但各地雲多、有局部雨，日夜溫差縮小；北台灣濕涼。明天雲帶漸北移，北台灣仍濕涼有雨，中南部逐漸好轉。

他說，周日東北風減弱、氣溫回升，北台灣有空檔，中南部多雲時晴，東半部地區有局部短暫雨的機率。下周一鋒面快速通過，各地有局部短暫雨，鋒面後東北季風南下，其強度與寒流的級別，有很大差距；不過，氣溫仍會下降，北台灣空曠地區約降至15度左右，稍微轉冷；下周二、下周三東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣偏涼微冷。

他說，下周四、下周五另一波東北季風南下，北台灣空曠地區約可降至14度左右，其強度仍無法與上周的寒流相提並論。

吳德榮指出，東北季風受到中央山脈阻擋，背風面中南部風力微弱，本土的空汙又開始累積。今晨4時空氣品質監測資料顯示，中南部為橘色警示，尤其高屏更達紅色警示。環保署預報最近3天狀況都是類似的，民眾出門活動最好要隨時注意監測資料，瞭解戶外的空氣品質，妥善採取因應措施。

環保署提醒南投、竹山及雲嘉南地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；高屏及屏東(琉球)地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。