長照服務 春節不能坐地起價

2018-01-19 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



衛福部為保障長照服務使用者權益，預告長照服務定型化契約新制，服務提供單位需明定收費項目與金額，不得巧立名目收費。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

衛福部預告機構住宿式、社區式、居家式長照服務定型化契約新制，服務提供單位需明定收費項目與金額，不得有服務以外的推銷、金錢往來或餽贈，更不得巧立名目收費。新制上路後，違者若未限期改善，得依長照服務法最重處五萬元。

春節將至，過去部分長照服務提供者要求春節照顧費，或是突然中斷服務、向家屬推銷產品、收受紅包等，未來可由定型化契約進行規範。曾經同時照顧三位家人的照顧者黃秋堇指出，她使用居家服務七年期間，曾遇過突然漲價狀況，雖漲幅有限，但對長照家庭仍是負擔，「有契約規範，我比較安心。」

衛福部社家署副署長陳素春表示，定型化契約新制明定應記載收費項目與金額、提供民眾陳情管道、調整費用前應告知、約束限制需徵得家屬同意並有醫師證明、不得亂丟民眾遺物等。

不管是機構住宿式、社區式或居家式服務單位，均不得巧立名目，向使用者收取契約外的其他費用，禁止不正當利益；居家服務也需連續不得中斷，有任何異動要事先通知，避免使用者因未獲照顧而發生危險。

陳素春說，新制預告期二周蒐集意見後，送行政院消保處審核，審核通過就會公告上路。未來將納評鑑指標，若發現有長照單位未依規定簽訂書面契約，或契約內容不完善，限期未改善者，可處一萬到五萬元罰鍰，得按次處罰。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，新制將消費者保護得更完整。例如照服員人力不足，單位可能派不出人而致服務中斷。新制要求「服務不中斷」，單位就應妥善調整，甚至轉介給其他單位，「也有助單位之間未來合作更密切。」

但台北市社區銀髮族長照發展協會理事長吳第明說，農曆春節提供服務，衛福部會撥預算補助社區及居家式服務單位的加班費用，但對於未納補助的機構式單位，過去至少可酌收費用，但未來加班費要自行吸收，似有失公平。