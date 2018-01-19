折磨到死！流感病毒為何愛欺侮男人 真相很崩潰

2018-01-19 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／報導



流感季節到來，《英國醫學雜誌》一篇研究指出，男性入院及死亡的比率都比女性高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在歷史記載上，流感疫情首次爆發大規模流行是1918年的西班牙，同時間北美洲、歐洲及非洲陸續爆發流行，雖然病毒的地理起源備受爭議，但流感病毒存在至今逾100年，不少研究持續探討病毒的奧秘。

流感病毒入侵 似有性別歧視

分享 facebook 近來知名醫學期刊《英國醫學雜誌》（BMJ）一篇研究指出，流感病毒入侵人體似有「性別歧視」，男性入院及死亡的比率都比女性高。

英國牛津辭典當中有個詞彙「男性流感（Man flu）」，諷刺那些有輕微感冒就號稱罹患流感，誇大症狀且需要特別照顧的男性。不過，卻有學者認為，男性相較女性可能確實更易受到流感病毒的威脅。

學者透過2004年至2014年香港季節性流感資料，發現在性別差異上，男性罹患流感後，入院比率較高；美國在1997年至2007年的觀察性研究也顯示，同齡的男性比起女性，因流感死亡的比率也較高。

荷爾蒙 提供女人更多保護

值得注意，國內數據也顯示罹患流感有性別差異，衛福部疾管署統計，國內近5個流感季，重症、死亡病例皆男多於女。以疫情較嚴峻的2015年至2016年流感季，男性重症病例1197例、女性821例；男性死亡275例、女性150例。

為什麼男性流感重症和死亡案例較多？研究者透過幾項小鼠研究發現，當暴露於流感病毒時，雌性小鼠擁有高於雄性小鼠的免疫反應，推測可能是荷爾蒙提供女性更多保護，相對的，男性具有的睾固酮，可能對流感病毒有免疫抑制的作用。

臨床研究發現，男人生病後常因逞強延誤就醫，女人較會積極就診。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

生病就醫 女人比男人積極

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬說明，性荷爾蒙對免疫力的影響，過往已有證實，女性較長壽，也與荷爾蒙有關。但流感病毒入侵，基本上不會區分性別，而與宿主本身條件有關；另一方面，臨床上觀察發現，男性生病後，多因逞強延誤就醫，女性則相對較積極。

國泰醫院感染科主治醫師崔可忠表示，研究還需控制個別危險因子，如男性較女性吸菸比率高、排除心血管等共病因素。但一般來說，流感病毒對人群的威脅仍以孩童、老人及孕婦風險較高。

不同流感病毒 好發年齡層不同

此外，追溯歷史上兩次A型流感H1N1的大規模爆發，疾管署防疫醫師林詠青說，無論在1918年西班牙爆發大流行或2009年全球H1N1大流行，其死亡病例皆高達一半以上為20至40歲的「青年人」，似乎顯示H1N1比較喜愛侵犯壯年族群。

林詠青說，年輕人免疫力較佳，有可能因為流感病毒的侵襲，在體內引起更強烈的「免疫風暴」，當免疫系統過度反應，恐讓發炎狀況變重而加劇症狀，也有可能是因年長者年紀大，以前就多少有接觸過流感病毒，相較年輕人來說較有抵抗力。

但A型流感H1N1，一般來說，也與同為A型流感的H3N2或B型流感，在感染後容易形成重症或死亡的高風險群中，包含孕婦、年長者、幼兒及幼童、慢性疾病患者等是相同的。

台灣流感季節為11月至隔年3月，可接種疫苗降低感染機率。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

南北半球 流感季節不一樣

每年流感季到來，同為北半球的台灣、日本、美國、加拿大等，流感季節為11月至隔年3月，但南半球的流感季卻恰好相反，於台灣春夏季節時，流行期在每年的4 月到 9 月。因此，當民眾於台灣氣候相對宜人或炎熱的季節，前往南半球如澳洲等國，仍需小心流感病毒。

林詠青建議，雖然台灣並未處於流感流行期，但若必須前往南半球國家，先前有打公費或自費的四價流感疫苗，體內會具保護力；如臨時才要接種，此時可看看是否還有自費的流感疫苗，且需於出發2周前施打才有足夠的時間產生保護力，到了當地後仍需做好預防保護。

流感傳染途徑 主要透過飛沫

流感病毒傳播會透過飛沫及接觸傳染，且傳染力強。當已罹患流感或出現類流感症狀時，病毒會隨著打噴嚏或咳嗽散播，林詠青提醒，此時如有帶手帕或衛生紙可掩住口鼻，其次是以衣袖，最下策可用手肘，但切忌「以手擋口」。

香港中文大學醫學院的研究曾證實，對抗流感病毒時，當以衣袖、衛生紙等掩住口鼻，病毒僅能在上面存活15分鐘，但若毫無遮掩，當流感病毒散布在物體表面上，竟能存活48小時，相差近200倍。

林詠青解釋，流感病毒喜愛低於攝氏20度或相對濕度高於70％的環境，冬季氣溫低、相對濕度低，傳染的途徑主要透過飛沫；但在台灣的夏季時節，溫度雖高，相對濕度卻大於70％，同樣有利於流感病毒生存，當病毒散布在空氣中吸收水分後會變重，更容易依附在門把、扶手等物體表面上，造成接觸傳染。

生病打噴嚏或咳嗽，務必要以紙巾或衣袖擋住飛沫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

紙巾擋飛沫 病毒只能存活15分鐘

當氣溫、相對濕度，有任何一項條件有利流感病毒生存，病毒就會變得活躍，因此，當病人打噴嚏和咳嗽，若飛沫中病毒停留在檯面或扶手表面時，最久可存活48小時；但若以紙巾或衣袖擋住飛沫，這些物品就會「吸乾」水分，病毒也就只能存活15分鐘。

流感季節出入醫院時，最好戴上口罩，並隨身攜帶衛生紙、手帕防護。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因此，此時身上沒帶手帕、衛生紙，最下策是模仿「吸血鬼式打噴嚏」，也就是模仿吸血鬼亮相時，習慣以手肘內側掩口鼻半遮面，仍比以手擋口佳。林詠青說，因用手擋住口鼻，手上容易沾染病毒，相較手肘來說更常碰觸物品和與人握手、摸眼睛、嘴巴等接觸造成感染；一般人則比較不會碰手肘，但流感季節時，身上還是備有衛生紙、手帕較佳。