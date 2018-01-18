文資局攜手馬國世界遺產機構 簽合作備忘錄

2018-01-18 20:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



文化部文化資產局今（18）日與馬來西亞喬治市世界遺產機構（George Town World Heritage Incorporated）簽署合作備忘錄，雙方將共同推展文化資產保存工作。

文化資產局去年於馬來西亞檳城，舉辦首屆「台灣文化遺產海外交流展」，獲得當地民眾熱烈迴響，成功推廣及宣揚台灣的文化遺產，並強化與當地世界遺產機構的連結。

為進一步加強台灣與馬來西亞的文化交流，文資局長施國隆今天與馬來西亞檳州喬治市世界遺產機構總經理洪敏芝，共同簽署合作備忘錄，藉以建立雙方長期合作關係。

合作備忘錄簽署儀式，由文化部政務次長楊子葆出席見證，並邀請林會承教授、邱上嘉教授、王維周助理教授等多位學者專家共襄盛舉，期許各界為兩地文化資產的保存、傳承與弘揚共同努力，一起發揚文化資產的價值。

施國隆表示，雙方以簽署合作備忘錄為起始，文資局未來將與喬治市世界遺產機構，針對兩地有形與無形文化資產的課題進行研討，並展開多項交流合作計畫。