親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北投5.7地震
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

蔣經國的3點「神預言」 游梓翔：幾乎都成真

文資局攜手馬國世界遺產機構 簽合作備忘錄

2018-01-18 20:48經濟日報 記者宋健生╱即時報導

文化部文化資產局今（18）日與馬來西亞喬治市世界遺產機構（George Town World Heritage Incorporated）簽署合作備忘錄，雙方將共同推展文化資產保存工作。

文化資產局去年於馬來西亞檳城，舉辦首屆「台灣文化遺產海外交流展」，獲得當地民眾熱烈迴響，成功推廣及宣揚台灣的文化遺產，並強化與當地世界遺產機構的連結。

為進一步加強台灣與馬來西亞的文化交流，文資局長施國隆今天與馬來西亞檳州喬治市世界遺產機構總經理洪敏芝，共同簽署合作備忘錄，藉以建立雙方長期合作關係。

合作備忘錄簽署儀式，由文化部政務次長楊子葆出席見證，並邀請林會承教授、邱上嘉教授、王維周助理教授等多位學者專家共襄盛舉，期許各界為兩地文化資產的保存、傳承與弘揚共同努力，一起發揚文化資產的價值。

施國隆表示，雙方以簽署合作備忘錄為起始，文資局未來將與喬治市世界遺產機構，針對兩地有形與無形文化資產的課題進行研討，並展開多項交流合作計畫。

另外，文資局將共同推動兩地文化資產的保存與維護工作，藉由串聯彼此經驗，提升兩地民眾對文化資產的意識及重視，並深化兩地文化、人才與技術方面的交流互動。

文化部文資局長施國隆（右三）與馬來西亞喬治市世界遺產機構總經理洪敏芝（左三）簽署...
文化部文資局長施國隆（右三）與馬來西亞喬治市世界遺產機構總經理洪敏芝（左三）簽署合作備忘錄，將共同推展文化資產保存工作。記者宋健生／攝影
分享

文化資產馬來西亞
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

男子不外食仍罹大腸癌 醫師建議40歲以上每3年定期篩檢

2018-01-18 20:42

獨／權益不受損！衛福部長照服務定型化契約新制出爐

2018-01-18 20:28

馬偕會議後 劉伯恩：我還是董事長

2018-01-18 20:17

影╱滴滴出行明登台 交通部：只要合法 樂觀其成

2018-01-18 20:16

男大學生高血壓放任3年後竟腎衰竭 瀕臨洗腎

2018-01-18 19:37

治療禿頭 「自宮」也是一種方法？

2018-01-18 18:58

劉伯恩遭停職 馬偕今將選新任董事長

2018-01-18 18:31

民航局卡176兩岸春節加班機 學者：需協商

2018-01-18 18:08

全台土石流潛勢溪流 新增14條

2018-01-18 18:03

M503效應民航局卡大陸春節加班機 前局長：非台灣之福

2018-01-18 18:02

連喝52夜酒 38歲男心肌梗塞救回一命謝醫護

2018-01-18 17:45

健康歐巴桑久咳3個月 竟罹肺腺癌末期

2018-01-18 16:49

M503效應 民航局卡176班春節航班衝擊5萬人次

2018-01-18 16:23

接棒林懷民 鄭宗龍想了10秒才答應「試試看」

2018-01-18 15:55

不紙匠神遊趣 紙材詮釋台灣民俗

2018-01-18 15:41

代工廠遭爆用逾期配料製糖果 中市令全面下架回收

2018-01-18 15:37

藥師居家照護健康 新北頒發藥事服務獎

2018-01-18 14:47

假日無心導管婦人喪命 基隆長庚：不再有空窗了

2018-01-18 14:42

作息正常不外食無家族病史 男子仍罹大腸癌

2018-01-18 14:36

學童校園防護PM2.5 迫在眉睫

2018-01-18 14:33

托育員好累! 托嬰中心護嬰比擬調為1：4

2018-01-18 14:33

注意避開！ 北市春節前41處道路易塞

2018-01-18 14:32

喜迎台灣虎航 小松機場相隔10年再開定期航班

2018-01-18 14:25

百年上交 團員平均不到40歲

2018-01-18 14:24

昔林青霞接班人 呂秀齡成上海交響樂團推手

2018-01-18 14:24

冬季來吃高麗菜 農糧署教「開運」創意料理

2018-01-18 14:21

高齡機落日條款 遠航盼延後生效

2018-01-18 14:18

家長當心 網路卡通影片可能暗藏暴力色情

2018-01-18 14:12

高市改善空污大眾運輸免費搭 環保署補助6868萬

2018-01-18 14:09

接送時段PM2.5濃度飆高 消基會籲供學童口罩

2018-01-18 14:00

家長接送區、早餐店 校園周邊PM2.5熱點

2018-01-18 13:54

遊歷30多國愛上西藏淨土 這裡讓她有回家的感覺

2018-01-18 13:38

華信與安捷、澳亞飛訓中心簽約 培育「在地化」機師

2018-01-18 12:52

東北季風加水氣北移 基宜新北大雨特報

2018-01-18 12:46

昔日琵琶公主扮演重要地位 林威震等人助樂團發光

2018-01-18 12:19

台灣虎航搶日本北陸市場 小松首航載客率破九成

2018-01-18 11:32

油價估連6升 下週汽油看漲2角

2018-01-18 11:28

托嬰中心護嬰比1：5好累人！社家署研議調為1：4

2018-01-18 11:28

虎航開航小松 日本北陸旅遊更方便

2018-01-18 11:16
看更多

熱門文章

好市多賣名牌風衣 買到現省2萬網友直呼「誇張」

2018-01-18 12:29

限定款！好市多台灣景點購物袋 網友讚：超值又美

2018-01-18 11:16

「蘇花改」蘇澳至東澳段 農曆年前通車

2018-01-18 00:11

吳德榮：今明兩天各地局部雨 北台灣轉濕涼

2018-01-18 06:38

觀測站研究員：大屯火山只是休眠 不排除再噴發

2018-01-18 00:01

怨新人基礎差卻要他上網自學 網酸：主管好棒喔

2018-01-18 18:22

彭啟明：這波降溫不算非常冷 下周又有東北風南下

2018-01-18 08:29

M503效應 民航局卡176班春節航班衝擊5萬人次

2018-01-18 16:23

代工廠遭爆用逾期配料製糖果 中市令全面下架回收

2018-01-18 15:37

夫妻之間／快樂成就另一半

2018-01-18 06:00

男大學生高血壓放任3年後竟腎衰竭 瀕臨洗腎

2018-01-18 19:37

劉伯恩遭停職 馬偕今將選新任董事長

2018-01-18 18:31

【小孟塔羅】未來三個月我該如何苦盡甘來？

2018-01-18 17:52

破紀錄！全聯春節福袋送純金福利熊 要價360萬元

2018-01-18 17:01

生活見聞／美麗與醜陋

2018-01-18 06:00

今日星座運勢／雙子 海藍色幸運 可能出現海外戀情

2018-01-18 00:00

全台最大光電開發案在知本 野保與公民團體籲撤招商

2018-01-18 11:07

大數據預測 2018台灣旅客最愛的旅遊新興城市出列

2018-01-18 11:12

男子不外食仍罹大腸癌 醫師建議40歲以上每3年定期篩檢

2018-01-18 20:42

北市41年來最大地震 柯文哲：加速都更進行

2018-01-18 12:00

作息正常不外食無家族病史 男子仍罹大腸癌

2018-01-18 14:36

過年狂被問「年終幾個月？」 故宮小編神回網友讚爆

2018-01-18 22:49

假日無心導管婦人喪命 基隆長庚：不再有空窗了

2018-01-18 14:42

兩岸春節加班機 部份陸籍航空尚未核准

2018-01-18 13:57

親子手牽手／讓媽媽包晉升環保家庭包

2018-01-18 06:00

家長當心 網路卡通影片可能暗藏暴力色情

2018-01-18 14:12

好市多又推三日快閃折扣 線上購物獨賣

2018-01-18 10:03

舊機型機師恐失業 高齡機落日條款不排除延後生效

2018-01-18 10:20

小沛變便宜了！ 霍建華戴沛納海新表現身表展

2018-01-18 13:06

健康歐巴桑久咳3個月 竟罹肺腺癌末期

2018-01-18 16:49

有吃有喝有摸彩 尾牙大家嗨 為何有人皮皮剉…

2018-01-18 10:00

楊洋要見休傑克曼 壓力有點大

2018-01-18 12:26

馬偕會議後 劉伯恩：我還是董事長

2018-01-18 20:17

時間總是不夠用？這位專家教你每天擠出30分鐘

2018-01-18 01:56

民航局卡176兩岸春節加班機 學者：需協商

2018-01-18 18:08

想搶低門檻「鐵飯碗」 先過體力這關

2018-01-17 23:57

影／萊爾富引進自助泡麵機 如置身韓國街頭超商嗑泡麵

2018-01-18 11:00

Janet在家脫光光 樂當愛兒24小時把費吃到飽

2018-01-18 17:36

治療禿頭 「自宮」也是一種方法？

2018-01-18 18:58

陽大論壇：陽大醫院布建社區長照 創造價值醫療

2018-01-18 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top