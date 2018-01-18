男子不外食仍罹大腸癌 醫師建議40歲以上每3年定期篩檢

2018-01-18 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台中市李姓男子生活規律無不良習慣、無家族遺傳，甚至餐餐都由妻子下廚打理、不外食，從沒想過自己會罹癌，上個月連做2次糞便潛血檢查，都呈陽性後，才到光田綜合醫院就醫，經大腸鏡確診為大腸癌，腸外科主任吳喬森施以腹腔鏡手術切除病灶，住院一周後即復原出院。

62歲李先生表示，自己在公營事業上班，家裡就住在辦公室旁，生活朝九晚五非常規律，根本不熬夜；多數同事午餐吃便當，自己都返家用餐，幾乎不外食；家裡也沒有大腸癌遺傳病史，上個月員工健檢做糞便潛血篩檢呈陽性反應，原不以為意，沒想到再次篩檢依 然呈陽性，才趕緊就醫治療。

大腸直腸外科主任吳喬森說，確診為第一期大腸癌，只要手術切除腫瘤及淋巴結治療即可，在罹病早期並無症狀下，必須仰賴檢查才得以早期發現，許多病人在長期腹痛、腹脹、排便習慣改善或糞便變細，甚至血便致貧血等症狀，待嚴重時就診且確診為大腸癌，臨床統計第四期的占25%，第二、三期占60至70%，第一期僅有15%。

光田綜合醫院大甲院區表示，外食、遺傳、生活習慣不佳，一般是現代人罹患大腸直腸癌癌的主要危險因子，最近尾牙年節聚餐旺季，醫師建議多吃蔬果，另外現代環境汙染頻傳，食安問題，都可能讓腸胃道腫瘤風險增加，40歲以上民眾每3年就要定期大腸鏡檢查，才是預防大腸癌最好的方法。

醫師建議民眾每3年需施做糞便潛血檢查，以便早期發現、早期治療。圖／光田醫院提供 分享 facebook