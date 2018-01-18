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蔣經國的3點「神預言」 游梓翔：幾乎都成真

男子不外食仍罹大腸癌 醫師建議40歲以上每3年定期篩檢

2018-01-18 20:42聯合報 記者黑中亮╱即時報導

台中市李姓男子生活規律無不良習慣、無家族遺傳，甚至餐餐都由妻子下廚打理、不外食，從沒想過自己會罹癌，上個月連做2次糞便潛血檢查，都呈陽性後，才到光田綜合醫院就醫，經大腸鏡確診為大腸癌，腸外科主任吳喬森施以腹腔鏡手術切除病灶，住院一周後即復原出院。

62歲李先生表示，自己在公營事業上班，家裡就住在辦公室旁，生活朝九晚五非常規律，根本不熬夜；多數同事午餐吃便當，自己都返家用餐，幾乎不外食；家裡也沒有大腸癌遺傳病史，上個月員工健檢做糞便潛血篩檢呈陽性反應，原不以為意，沒想到再次篩檢依 然呈陽性，才趕緊就醫治療。

大腸直腸外科主任吳喬森說，確診為第一期大腸癌，只要手術切除腫瘤及淋巴結治療即可，在罹病早期並無症狀下，必須仰賴檢查才得以早期發現，許多病人在長期腹痛、腹脹、排便習慣改善或糞便變細，甚至血便致貧血等症狀，待嚴重時就診且確診為大腸癌，臨床統計第四期的占25%，第二、三期占60至70%，第一期僅有15%。

光田綜合醫院大甲院區表示，外食、遺傳、生活習慣不佳，一般是現代人罹患大腸直腸癌癌的主要危險因子，最近尾牙年節聚餐旺季，醫師建議多吃蔬果，另外現代環境汙染頻傳，食安問題，都可能讓腸胃道腫瘤風險增加，40歲以上民眾每3年就要定期大腸鏡檢查，才是預防大腸癌最好的方法。

醫師建議民眾每3年需施做糞便潛血檢查，以便早期發現、早期治療。圖／光田醫院提供
醫師建議民眾每3年需施做糞便潛血檢查，以便早期發現、早期治療。圖／光田醫院提供
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光田綜合醫院大腸直腸外科主任吳喬森說明病人於乙狀結腸發現腫瘤。圖／光田醫院提供
光田綜合醫院大腸直腸外科主任吳喬森說明病人於乙狀結腸發現腫瘤。圖／光田醫院提供
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大腸癌外食
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