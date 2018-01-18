獨／權益不受損！衛福部長照服務定型化契約新制出爐

2018-01-18 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部為保障長照服務使用者權益，日前預告長照服務定型化契約新制，單位需明定收費項目與金額，不得巧立名目收費。聯合報系資料照 分享 facebook

未來農曆春節，長照服務單位不得再向民眾多收費。衛福部為保障長照服務使用者權益，日前預告機構住宿式、社區式、居家式長照服務定型化契約新制，單位需明定收費項目與金額，不得有服務以外的推銷、金錢往來或餽贈，更不得巧立名目收費。新制上路後，違者若沒限期改善，得依長照服務法最重處5萬元。

民眾黃秋堇說，她使用居家服務7年期間，曾遇過突然漲價狀況，1小時服務漲6塊錢，雖不多，但月支出增200、300元，對長照家庭是負擔，「有契約規範，我比較安心。」

過去長照服務定型化契約，機構住宿式的契約由衛福部訂定，社區與居家式因是地方政府委託給民間服務單位執行，所以是由地方政府規範。不過，去年6月長服法上路後，改由衛福部統一擬定。

衛福部社家署副署長陳素春表示，定型化契約新制和過去規範大同小異，包括應記載收費項目與金額、提供民眾陳情管道、調整費用前應告知、約束限制需徵得家屬同意並有醫師證明、不得亂丟民眾遺物等。

不過，內容新敘明，不管是機構住宿式、社區式或居家式服務單位，均不得巧立名目，向使用者收取契約外的其他費用，禁止不正當利益；居家服務也需連續不得中斷，有任何異動要事先通知，避免使用者因未獲照顧而發生危險。

陳素春說，新制預告期2周蒐集意見，因還要送行政院消保處審核，只要審核通過就公告上路。未來將納評鑑指標，若發現有單位未依規定簽訂書面契約，或契約內容不完善，限期未改善者，得處1萬到5萬元罰鍰，得按次處罰。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，新制將消費者保護得更完整。例照服員人力不足，單位可能派不出人而致服務中斷。新制要求「服務不中斷」，單位就應妥善調整，甚至轉介給其他單位，「也有助單位之間未來合作更密切。」

另外，林金立坦言，不少長輩過年過節愛塞紅包給照服員，照服員按倫理守則拒收，卻可能受責罵。新制讓照服員更有「靠山」，告訴長輩政府規範不能拿。

但台北市社區銀髮族長照發展協會理事長吳第明說，農曆春節提供服務，衛福部會撥預算補助社區及居家式服務單位的加班費用，但對於未納補助的機構式單位，過去至少可酌收費用，但未來加班費要自行吸收，似有失公平。