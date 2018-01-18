馬偕會議後 劉伯恩：我還是董事長

2018-01-18 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



馬偕董事會爭議不斷，長老教會16日決議暫停董事長劉伯恩的職務，今天馬偕召開內部會議決議遴選出代理董事長。稍早會議結束，劉伯恩表示，自己仍是馬偕董事長，並發出三點聲明。

劉伯恩表示，對於今天會議的結論無法對外說明，但他重申對於今天的結果很遺憾、他沒有私設公司、依衛福部規定他還是馬偕的董事長。