影╱滴滴出行明登台 交通部：只要合法 樂觀其成

2018-01-18 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



大陸最大叫車服務公司「滴滴出行」確定登台，滴滴出行代理商樂迪科技明天將在台召開記者會並宣布正式推出APP和載客，規劃將與計程車以及領有職業駕駛執照司機合作，強調將符合台灣法規規定。交通部表示，創新產業來台若能運用科技提供民眾叫車、提升服務品質，「只要合法，交通部都樂觀其成」，明將了解是否符合規定，若不合規定仍將嚴加取締。

滴滴打車代理商樂迪科技預計明天下午3時宣布推出APP和叫車服務模式，相關營運模式、費率等將統一於明天下午才會公布，APP明天也將會上線開放下載，但上線時間點還無法公布，並強調滴滴打車在台將會與合法的計程車業者及領有職業駕駛執照司機合作，一切都會符合台灣法規規定。

交通部表示，假如滴滴出行在台從事計程車派遣，媒合計程車駕駛、乘客，就必須成立計程車客運服務業，申請計程車服務業營運執照，成立門檻則需500萬元資金及150輛車；如有違反，可依公路法77條第三項處10萬元以上、2500萬以下罰鍰。

不過，若是如同Uber與租賃車、計程車合作，只提供技術平台服務，扮演資訊服務廠商，對假駕駛、乘客的權利義務仍由計程車業者負責，則不需要成立計程車客運服務業。

交通部表示，目前還不了解滴滴打車將以何種形式經營，但樂迪科技登記在台北市，後續若要申請相關執照，主管機關將在台北市交通局。

不過，根據兩岸關係條例陸資不得在台經營運輸業，交通部表示，如果是陸資將無法允許在台經營，但主要仍須看投審會是否掌握樂迪公司資金來源，若不是以陸資名義來台，外商、本國業者則沒有限制。