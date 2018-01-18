男大學生高血壓放任3年後竟腎衰竭 瀕臨洗腎

2018-01-18 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



醫師張浤榮說明，長期血壓高，造成腎絲球硬化，腎臟受損。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

高血壓放任不管竟腎衰竭！台中市一名21歲的男大學生，3年前入學健檢發現有高血壓，覺得還年輕，沒有好好控制，直到上周因寒流來襲，突然呼吸困難急診，才發現肺嚴重積水，腎功能僅剩10%，已達尿毒階段，確診是高血壓性腎臟病導致腎衰竭，瀕臨洗腎，悔不當初。

這名男大生身高約175公分，92公斤，急診時全身水腫合併呼吸喘，幾乎無法躺著睡覺，經過開立利尿劑後排出超過3000cc的水分，肺積水狀況消失才逐漸恢復正常，但腎衰竭難以挽回，男大生目前靠服用降血壓藥物維持血壓與僅存的腎功能，終究要步上洗腎或換腎一途。

台中市中山醫學大學附設醫院醫腎臟科主任張浤榮說，天氣冷颼颼，血壓常因血管收縮隨之飆高，控制好三高，可避免心血管疾病，也可以避免腎損壞。血壓長期飆高，會引起腎素及血管收縮素系統過度活化，進而引起進入腎臟的血管收縮，造成腎絲球灌流不足、硬化，腎臟受損。

張浤榮指出，腎臟功能損壞的初期通常沒有症狀，因此定期的血液、尿液與血壓篩檢相當重要，父母宜注意小孩健檢的報告，尤其是尿液及血液的異常值。民眾平時如何保護腎臟？腎臟屬於末稍器官，應以小血管保護方式保養，因此控制三高相當重要，另外，有服藥不能造成服藥的負擔。