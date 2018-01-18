治療禿頭 「自宮」也是一種方法？

2018-01-18 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



雄性禿困擾很多男性，或許也是男子氣概的象徵。圖／報系資料照 分享 facebook

不論古代或現代，不少男性都有雄性禿的困擾，除了戴假髮掩飾禿頭之外，古代人為了治療雄性禿而研發的「生髮秘方」更是千奇百怪，例來自鱷魚、河馬、猴子等動物脂肪，混合雪花石膏、鉛丹等粉末服用，還有生髮秘方竟含有鴿糞、鴉片等成分。古希臘醫師還發現，閹官中似乎無人有禿頭困擾，難道「自宮」是男性治療雄性禿的終極手段？

作家醫師、博仁醫院心血管外科主任蘇上豪在其最新著作「藥與毒：醫療的善惡相對論」書中，提到人類發展史中最令人苦惱的「生髮」問題。文中指出，埃及莎草古書發現史上最早的生髮秘方，成分包含氧化鐵粉末、鉛丹、洋蔥、雪花石膏、蜂蜜，以及多種自其他生物身上取得的脂肪，如蛇、鱷魚、河馬、猴子等。材料全部被攪和成粉末，還須在神廟前對著太陽神念一段祈願文，才可以服下，但古書並無紀錄該秘方的治療效果。

被尊為醫學之父的古希臘醫學家希波克拉提斯（又譯：希波克拉底）也深受禿髮之苦。蘇上豪在文中指出，直到二千多年後的西方世界，仍有人文雅地把「頂上無毛」稱作「希波克拉提斯禿頭」，而希波克拉提斯在其所著醫學典籍中，記載個人生髮處方，成分包括鴉片、山葵、鴿子糞、紅菜頭以及很多辛香料。

希波克拉提斯也在醫學著作「格言」中提到，波斯的閹官中，似乎沒有人有「禿頭」，推斷充滿「熱血」的男性比較容易禿頭，那些閹官因缺乏熱血，所以不會禿頭。蘇上豪在文中開玩笑直指，「這是褒揚禿頭男人比較有男子氣概？或是提醒他們因禿頭傷了自尊，引刀自宮是終極手段」？

然而，在現代醫學中，治療雄性禿的生髮藥物，也是肇因於基因缺陷使得生殖器發育不良的男性，藥廠從這群男性中看的商機，首先於1992年開發了透過抑制男性賀爾蒙來治療攝護腺腫大的藥物「波斯卡」，最後卻於1997年發展成治療雄性禿的藥物「柔沛」，但該藥物對男性性功能多少有些影響，直到2008年與2012年，包括瑞典、美國都在包裝上加註「性活動障礙、射精障礙和性高潮障礙，即使停藥也會持續」。