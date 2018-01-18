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長榮過勞航班難調時差？工會今天協商

2018-01-18 14:12聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市空服員職業工會今與長榮航空，對於航班辛勞度、增補機上人力等問題進行協商，協...
桃園市空服員職業工會今與長榮航空，對於航班辛勞度、增補機上人力等問題進行協商，協商前至公司表達訴求。記者許政榆／攝影
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長榮賺飽，組員累倒？長榮航空今年1月，片面將台北飛舊金山航班，從原本4至5天班改為3天班，空服員在外站時間，縮減為28小時20分，雖於「航空器作業管理規則（AOR）」規定內24小時，尚屬合法，但扣除等待海關查驗、往返飯店交通、服勤前著裝準備等，剩下時間不足以讓正常人體調整時差，讓空服員難以接受，桃園市空服員職業工會今也將與長榮航空，對於航班辛勞度、增補機上人力等問題進行協商。

今日桃園市空服員職業工會協商前，召集會員至長榮航空前抗議。長榮空服員林昱嘉現身說法，她表示兩天前，才剛飛BR198台北東京當天來回航班，早上五點多出門，提前兩小時到公司簡報，花兩小時飛至東京，休息一小時多後，在從東京飛兩個多小時回台北，時數加起來將滿11小時，若出現冬季延遲、飛機狀況，很容易就超過勞基法規定12小時，但面對容易超時的航班，長榮卻置之不理，以為通報工會就沒事。

由近2000名工會會員、為現任空服員，票選統計出6大過勞航班，分別是：台北舊金山三天班(BR0807)、台北布理斯本(BR315/316)、台北東京(BR192/191、BR198/197)、台北北京(BR716/715)、高雄東京(BR108/107)。

桃園市空服員職業工會副秘書長鄭雅菱表示，長榮航空是國內航空業龍頭，去年更創下1635億元史上營收新高，可諷刺的是，背後卻是空服員過勞飛行。工會常務理事李瀅指出，擔心組員時常在失眠、休息不足的情況下，服勤回程航班，不但嚴重影響飛安，更無法提供完善的服務予乘客。

工會去年8月即透過調解、函文公司、號召會員一人一信陳情，呼籲長榮航空增加機上人力，增加外站休息時間。但屢次陳情未果，去年12月21日甚至發起「橘絲帶運動」，12月23日與公司進行協商，長榮航空在協商會議中，說「航班不是過勞只是辛勞」，未提出任何一項改善方案，甚至對於橘絲帶運動的看法，直接回答「沒有任何回應」。

長榮航空以新聞稿初步回應，持續改善空服員勞動條件，周日出發之桃園-舊金山BR08/07、桃園-北京BR716/715等航班增派1名空服員；松山-羽田BR192/191延長銜接下一趟勤務之間隔時間；桃園-成田BR198/197、高雄-成田BR108/107同時增派人力，及延長銜接下一趟勤務之間隔時間；另工會訴求BR315/316桃園-布里斯本，目前組員服勤天數為4至6天班，長榮航空秉持開放態度，就工作流程與執勤時間分配等議題，持續與工會交換意見。

桃園市空服員職業工會今與長榮航空，對於航班辛勞度、增補機上人力等問題進行協商，協...
桃園市空服員職業工會今與長榮航空，對於航班辛勞度、增補機上人力等問題進行協商，協商前至公司表達訴求。記者許政榆／攝影
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長榮空服員
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