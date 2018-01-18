家長當心 網路卡通影片可能暗藏暴力色情

2018-01-18 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



網路上出現惡意卡通影片，影片縮圖與關鍵字都是屬於兒童可看的標語，但這類型影片播至中間卻可發現充滿暴力與色情，不止幼童，連大人看了都會感到不適。記者陳靖宜／翻攝 分享 facebook 3C用品當道，許多學齡前的幼兒都曾接觸過網路世界，不過家長們要當心了，知名影音平台《Youtube》近日被網友踢爆，該平台上許多號稱可學習英文的可愛卡通影片，內容其實充滿暴力與性暗示，影片中包含有砍斷手指、用電鋸砍頭等的血腥畫面，在youtube隨機播放的功能，家中孩童可能在家長不知情的情況下看到恐怖影片。

國外惡意頻道在Youtube上傳以艾莎、蝙蝠俠等高人氣卡通人物或是可愛動物包裝的動畫，關鍵字多標註Kid、funny等，但等影片播至中間，卻出現卡通人物被砍、毆打等荒誕劇情，渲染暴力與色情，不止幼童，連大人看了都會感到不適。

家長王先生表示，家中孩童有次在不注意的情況下看了影片，隨即大哭難以安撫，一看之下，才發現小孩已經接觸到了恐怖影片。

目前系統無法判別影片內容是否有問題，系統只會依據影片標籤關聯性來選擇播放影片，因此要是有孩子打開來、看完了，就會自動跳到下一支同樣噁心的影片。

靖娟基金會執行長林月琴表示「網路不能管理是家長最大的隱憂」，暴力遊戲、色情影片充斥在網路世界，幾乎是「無孔不入」，家中孩童比起過去的年代，更容易接觸到這類的不適當娛樂。

林月琴表示，在輔導過的案例中發現，許多弱勢家庭的孩童，家中雖無提供3C產品，但父母為了生活也無暇照顧小孩，許多弱勢孩童便會到手機通訊行玩展示手機，不知不覺中也接觸到不良影片，但也無人能管。