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改善空污各縣市爭取補助 高市最終6868萬拍板

2018-01-18 14:09中央社 台北18日電

高雄市去年底為因應冬季品質不佳，鼓勵民眾減少私人交通工具污染排放，祭出大眾運輸免...
高雄市去年底為因應冬季品質不佳，鼓勵民眾減少私人交通工具污染排放，祭出大眾運輸免費搭乘措施。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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為改善冬季空氣品質，高雄市去年12月起到今年2月啟動高市大眾交通免費搭乘措施，環保署今天依高雄市空氣品質超過紅色警戒站日數的天數，核定補助新台幣6868萬。

高雄市去年底為因應冬季品質不佳，鼓勵民眾減少私人交通工具污染排放，祭出大眾運輸免費搭乘措施，包括市內公車、公路客運及輕軌使用電子票證免費搭乘，捷運於平日上、下班時間尖峰時段使用電子票證亦免費搭乘。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德今天表示，高雄市政府評估積極改善空污計畫約需2.1億經費，因此向環保署申請空污基金，希望能補助1億元，環保署最後依高雄市前一年空氣品質超過紅色警戒站日數29天的比例換算，核定補助6868萬。

蔡鴻德指出，空污基金經費分為一般型計畫及競爭型計畫，競爭型計畫約有10億元的空污基金補助各縣市政府所提出的積極改善空污計畫，像是高雄市空氣品質不良大眾交通免費搭就屬於競爭型計畫。

蔡鴻德說，未來各縣市提出因應空氣品質不良大眾交通運輸免費搭的計畫，都將比照高雄市使用空氣品質超過紅色警戒站日數比例換算，但補助後若該縣市政府再提同樣的計畫，就會評估計畫是否有帶來效益以決定是否再次補助。

除了高雄市，台中市、嘉義市都已向環保署提出競爭型計畫，申請空污基金補助改善空氣品質。

空氣品質空污
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