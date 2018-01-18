接送時段PM2.5濃度飆高 消基會籲供學童口罩

2018-01-18 14:00 中央社 台北18日電



消基會巡檢發現，校園潛在PM2.5來源多且學童防護不足。 圖／消基會提供 分享 facebook 消基會公布在兩所市區小學檢測細懸浮微粒（PM2.5)，發現接送學童時段，PM2.5會超過日平均濃度，呼籲政府輔導業者推標示可過濾PM2.5口罩，供學童使用。

消費者文教基金會今天召開「中小學校學童的PM2.5精準防護迫在眉睫」記者會。

會中，消基會檢驗長凌永健表示，消基會去年10到12月在六都、新竹市、雲林縣各2所國小，共計16所小學進行PM2.5檢測，檢測時段為上學、在校及放學三者，今天先公布台北與新竹2所市區學校的結果。

他說，台北的小學測兩次，分別得到每立方公尺4至12微克，及每立方公尺20到30多微克區間的數值；新竹的小學第一次都是個位數，第二次得到每立方公尺40到70微克區間數值。

他指出，對照環保署訂定的PM2.5日平均濃度為每立方公尺35微克，消基會建議小學應為每立方公尺30微克，上述測出高於此兩數值的時間有幾個，例如接送學童、路上若有大型車排氣等時段，當天天氣若是空氣不流通，會更惡化。

凌永健建議，為了保護學童健康，接送學童時間要縮短、避開汽車高度排氣時段，其次是戴上可濾掉PM2.5的口罩，而且市售一般口罩經他檢驗，有的是可以濾掉PM2.5的，呼籲政府輔導業者執行標準檢測，並標示清楚，以利學童防護健康。