彭啟明：這波降溫不算非常冷 下周又有東北風南下

2018-01-18 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天各地天氣。圖／翻攝自氣象局網站 分享 facebook

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，告別過去幾天的好天氣，昨天下半天開始，南方的水氣北上，加上有些東北風南下，明顯雲量變多轉陰沉偶飄雨，不過水氣不是很多，屬於短暫陣雨的類型，只有東北部迎風面有短暫陣雨發生，預計類似天氣持續到周六，周日有個小空檔，明顯轉晴回溫，但下周又有些東北風南下，轉為典型冬季東北風型態大約有1周。

他指出，這波溫度稍下滑，不過不是很多，這兩三天溫度北部稍涼一些，北部19-23度，中南部可以到20-25度，周末時會回溫更多一些，尤其周日的天氣應該還不錯。下周一的東北風南下，溫度會有些轉變轉涼，低溫可能有機會降到14-15度，尤其周日到周一天氣的轉換差別，敏感族群要稍微留意。

「這波的降溫還不算太多，不算是非常的冷，不算是很極端的天氣型態」，但他表示，還是要注意和前兩天很溫暖天氣相比仍有差別，要多穿件衣服，尤其現在仍是流感高峰期，出入公共場所務必要小心。到下周還看不到非常冷的降溫型態，是否要有更強的冷空氣就要看再下1周了，冬天尚未過去，北方的冷空氣仍很活躍，只不過沒有經過台灣，大家可以多趁這段期間多安排戶外活動，相對的還算舒適。

不過空氣品質還是要注意，他說，東北風的天氣型態也造就中南部的大氣穩定，空氣品質從中部開始從敏感族群不健康等級，到高屏區域的所有族群不健康等級，這樣的型態還會持續幾天，要多注意，如果是到紅害等級，戶外活動務必要注意空氣汙染的即時數值，家中開窗也要多留意。

氣象局說，東北季風及南方雲系北移影響，今天北部及東北部天氣稍涼，東半部及北部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨；明天、周六除了東北季風的影響之外，中低層大氣也有從南方移入的水氣，這種暖空氣爬升於冷空氣之上的大氣配置容易造成較大範圍的降雨現象，尤其北部、東北部降雨明顯，局部地區雨勢較大，其他各地也可能有斷斷續續的降雨出現，外出活動記得攜帶雨具備用；溫度方面，北台灣整天偏濕偏涼，其他地區高溫也稍降，早晚偏涼。

氣象局指出，周日東北季風減弱，中低層水氣也減少，降雨緩和，剩下北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區恢復多雲到晴的天氣；溫度方面則有回暖趨勢。下周一至下周三另一波東北季風影響，北台灣天氣再度轉涼，其他地區高溫也略降，東半部及北部地區降雨機率將會提高，其他地區大致穩定。

氣象局說，25日至27日東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，迎風面的北部及東半部地區降雨機率較高，其他地區天氣較為穩定。