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吳德榮：今明兩天各地局部雨 北台灣轉濕涼

2018-01-18 06:38聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今、明兩天南方雲系移入及東北季風影響，冷空氣不強，但各地雲多有局部雨，日夜溫差縮...
今、明兩天南方雲系移入及東北季風影響，冷空氣不強，但各地雲多有局部雨，日夜溫差縮小；北台灣轉濕涼。 聯合報系資料照
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今、明兩天南方雲系移入及東北季風影響，冷空氣不強，但各地雲多有局部雨，日夜溫差縮小；北台灣轉濕涼。周六雲帶漸北移，北台灣仍有雨，中南部逐漸好轉；周日東北風減弱、氣溫回升，西半部多雲時晴，東半部地區有局部短暫雨。

他說，下周一東北季風南下，迎風面北部、東半部有局部雨，氣溫降。下周四另有一波東北季風影響。未來的3波系統（今天、下周一、下周四）每波間隔皆約3、4天，屬於短波的變化，也代表偏弱的冷空氣；前兩波氣象局已皆以東北季風稱之，按定義是冷空氣之中最弱的一類，第三波以目前模擬資料來看，強度也是很弱的。

氣象局說，東北季風及南方雲系北移影響，今天北部及東北部天氣稍涼，東半部及北部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨；明天、周六除了東北季風的影響之外，中低層大氣也有從南方移入的水氣，這種暖空氣爬升於冷空氣之上的大氣配置容易造成較大範圍的降雨現象，尤其北部、東北部降雨明顯，局部地區雨勢較大，其他各地也可能有斷斷續續的降雨出現，外出活動記得攜帶雨具備用；溫度方面，北台灣整天偏濕偏涼，其他地區高溫也稍降，早晚偏涼。

氣象局指出，周日東北季風減弱，中低層水氣也減少，降雨緩和，剩下北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部地區恢復多雲到晴的天氣；溫度方面則有回暖趨勢。下周一至下周三另一波東北季風影響，北台灣天氣再度轉涼，其他地區高溫也略降，東半部及北部地區降雨機率將會提高，其他地區大致穩定。

氣象局說，25日至27日東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，迎風面的北部及東半部地區降雨機率較高，其他地區天氣較為穩定。

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