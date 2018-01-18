堅強腦麻青年賣刮刮樂遭搶 愛心家具行老闆伸援手

2018-01-18 06:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



刮刮樂經銷商黃啓維（中）獲台彩頒發永不放棄獎，母親黃秀娟（右）及平時常幫助他的家具行老闆蔡宗秦（左）一起出席表揚大會。圖／沈婉玉拍攝 分享 facebook 年僅21歲的黃啓維，幼時因腦部缺氧導致重度腦性麻痹，行動不便、說話也不清楚，單親家庭長大的他堅強獨立，高中畢業就出社會工作幫助家計，滿20歲後就上街賣刮刮樂。曾遭搶的他一度對人性失去信心，好在愛心家具行老闆蔡宗秦不斷伸援手，鼓勵他不要放棄。

黃啓維及蔡宗秦分別獲台彩永不放棄及熱心公益獎，黃啓維靦腆地說，現在最大的夢想是「存錢買台車子，可以載全家人一起出去玩。」

受公益彩券照顧的每位弱勢經銷商，背後都有一段奮發向上的人生故事，除了表揚業績好的經銷商外，台彩特別頒發「永不放棄」獎，表揚對生命重燃希望的經銷商，也希望透過他們的故事能鼓勵在場經銷商及社會上的弱勢朋友走出創傷、面對未來。

高中剛畢業時，黃啓維就跟著家中長輩一起賣涼麵；成為經銷商後，他每天早上9點到晚上7點到新北板橋文化路二段的騎樓擺攤賣彩券，晚上則去賣玩具，他笑說「我的興趣是賺錢，不是讀書」。

剛開始賣彩券時，黃啓維有段艱辛的歷程。他剛開始選定比較明亮、安全的銀行騎樓賣彩券，卻被驅趕，銀行樓上的家具行老闆蔡宗秦看不下去，就讓他在銀行隔壁、自己開設的品居家具行前面賣彩券。

彩券沒賣多久，有歹徒看準黃啓維是身障，無法抵抗，搶走二本刮刮樂，讓黃啓維一下子損失4萬元，非常難過。黃啓維賣彩券平均一個月可賺1萬元，但有時一天也沒賣出一張，連便當錢也賺不到，遭搶的打擊很大。

蔡宗琴說，有天他一早看到黃啓維，順口問他吃飽了沒，看到他扭曲變形的手，才想到他連筷子都沒辦法拿。黃啓維告訴他，他出外簡單吃麵包就好，讓他很敬佩，覺得這個小孩子自立更生、不認輸。

黃啓維遭搶事件讓蔡宗琴又氣憤又心疼，重度腦麻的青年努力自立更生，好手好腳的人卻去搶劫，因此他協助報案、看監視器找證據並發佈媒體，警方得以迅速破案。事後還為了黃啓維加裝十台高畫質監視器、照明，和求助鈴，給他最堅強的支持和鼓勵。