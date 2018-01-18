時間總是不夠用? 這位專家教你每天擠出30分鐘

2018-01-18 01:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



你是不是常覺得時間不夠用，忙到沒時間學好英文、減肥、練瑜珈.......其實，很多人把大把時間浪費在可以節省的地方，日本作家古市幸雄在新書「每天只要30分鐘」中表示，只要掌握「每天30分鐘」，足以完成許多夢想。

古市幸雄擁有許多技能與證照，包括MBA、TOEIC〈國際交流英語能力測驗〉980分、英語會話達商用英語等級 、國中、高中的英語教師資格、 微軟認可系統工程師、微軟認可資料庫管理師、微軟認可問題解決開發者、Java程試設計師等。這些都是他利用每天30分鐘學習獲取的技能。

「我並沒有做什麼特別的事情。我只是趁一般上班族或企業人在居酒屋喝得爛醉的時候，把這個時間拿來學習技能罷了。」古市幸雄表示。

他指出，在一天中擠出30分鐘，一點都不難。他試算，如果一天花兩小時看電視，一年居然會看掉61天，也就是說，一年中，我們有相當兩個月的時間是完全擺廢的。人們們慨歎天天和時間賽跑，可是居然不知不覺地浪費掉這麼多時間，只要把追劇的時間減掉一半，一年你就多賺了一個月的時間。

古市幸雄特別為上班族量身訂作「如何騰出時間」的方法。譬如在公司中午休息時間，不要去吃飯餐廳人擠人，而是選人潮還不是太多的時間去用餐，而且盡量不要把整個午休時間用完。用餐30分鐘，剩下的30分鐘就可以拿來利用。

此外，通勤時間也可以善用，如果單程要花45分鐘，來回90分鐘乘以22天，一個月就有33個小時，一年就有400多個小時。在通勤時間裡，作者要上班族抱持「連五分鐘也不能浪費」的心態，時間累積下來，就可以看到成果了。

古市認為，在人生的賽場上，你需要的不是靠一支逆轉全壘打來扭轉頹勢，而是適時的接連安打來獲取分數。你需要的不是每天學習五小時，只維持一星期就放棄，而是每天學習30分鐘，拉長戰鬥力。只要在每天24小時中擠出短暫的，容易被忽略的30分鐘，就算是好好充分睡一覺，你都能完成夢想。