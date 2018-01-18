陽大論壇：有病早揪出 訪視老人在地衛教

2018-01-18 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



根據內政部去年統計，宜蘭縣人口平均年齡為七十九歲，人口高齡化，宜蘭民眾被五大疾病纏身，分別是癌症、心臟病、腦血管疾病、肺炎、事故傷害，其中肺炎致死案例高於其他縣市。陽明大學附設醫院院長羅世薰指出，避免長輩感冒併發肺炎，高齡照護以及社區衛教是陽大醫院的重點。

宜蘭縣好山好水，但社會結構偏向高齡化，讓許多「長輩疾病」都發生在宜蘭。羅世薰說，宜蘭比其他縣市的年齡結構都老，加上很多老年人都不識字，醫療知識相對不足，陽大醫院結合陽明大學十字軍，增加對老人訪視，提早揪出疾病。

另外，由於交通不便，宜蘭縣的身障人口，高達百分之九十八足不出戶，沒有定期看牙醫。陽大醫院成立「特殊需求者牙科醫療服務示範中心」，陽大醫院口腔醫學部主任涂曦丰說，宜蘭全縣牙醫師約有一百七十人，但資源分布不均，南澳鄉近六千人口僅一位牙醫服務，但偏鄉居民也極需口腔照護。

高齡的結構會讓高齡照顧更顯得重要，台北市立聯合醫院院長黃勝堅說，醫療應該整合，特別是高齡患者需求，應該更加細膩，很多民眾認為台北市醫療資源豐富，但台北市老公寓多，在二樓以上住戶、行動不便長輩，都是「醫療偏鄉」。

高齡者照護需要搭配居家醫療，黃勝堅說，台灣早在廿年前喊出居家醫療，去年才開始整合，北市聯醫出動兩萬多次的醫師到府醫療，曾被看衰會虧錢，但實際上獲得更多，醫師不僅更知道患者的需求，過去綁手綁腳認為「居家醫療」什麼都不能做，最後發現除了開刀以外，什麼都可以做，表示居家醫療有無限可能。