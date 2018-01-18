陽大論壇：醫院扮塔台 整合治療醫病雙贏

2018-01-18 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭昨天指出，經濟學人分析，世界先進各國醫療支出投注在社區比例日漸增加，而我國全民健保經費中約六成八用於醫院總額，與全球強調社區發展的趨勢不同，而經濟學人也預測，未來醫院將類似燈塔，以社區為主要發展腹地，整合資源，提供民眾優質與高價值的醫療，而非將所有民眾集中於醫院接受照護。

陳亮恭表示，有一位一年就醫九十餘次的病人，被強制轉到他門診就診，結果發現，這名病人什麼門診都看過了。但病人也抱怨說，每個門診都是醫師替他約的，他不過是遵囑乖乖看病，為何有錯？

世界衛生組織在評比醫療體系的關鍵主軸在於長期的整體照顧負荷，以「失能調整人年」（Disability-Adjusted Life Year, DALY）為計算基礎。陳亮恭解釋，追求長期身心功能健康，而非單一疾病指標。台灣醫療體系的片段化，造成民眾看病看的很累、醫護人員過勞，健保財務緊繃，呈現全輸局面。

他建議，扭轉上述趨勢，醫院應與社區結合，醫院應扮演「塔台」的角色，減少住院病人，多跟社區合作，把服務送進病人家中。健保署今年推動「急性後期整合照護計畫」，把腦中風、脆弱性骨折病人和衰弱老人下轉到社區，進一步採取不同模式讓病患復健，經過此計畫患者，身體功能恢復五成，死亡風險降低百分之六十二。

國立陽明大學附設醫院副院長王緯書指出，陽大醫院除了有專業醫療團隊、先進醫療設備，更有以「病人」為主的整合性治療計畫，針對國人十大死因之首癌症，進行個人的癌症治療計畫書，在一○三年通過衛福部癌症診療品質認證。

王緯書表示，陽大醫院每年參考世界醫療技術，翻新醫學指引，由專科醫師開會討論，擬定癌症治療計畫，針對每位病患採取不同的治療策略，拉長存活率。