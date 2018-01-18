陽大論壇：宜蘭高齡化 陽大醫院走進社區

2018-01-18 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



宜蘭縣人口老化速度比台灣快，去年六十五歲以上人口超過百分之十四，高於全國平均值百分之十三，提早邁入高齡社會。陽大醫院社區醫學中心主任徐迺維表示，宜蘭人口平均年齡高，識字率低，陽大醫院一改傳統醫院做法，直接走進社區，透過訪視資料，幫助延長健康。

根據陽大醫院訪視資料，宜蘭縣六十五歲以上長輩，高達百分之四十五生活功能降低、百分之廿八認知功能出現問題，且百分之八十五的長輩，至少罹患一種慢性病。

陽大醫院神經內科主治醫師蔡秉晃表示，宜蘭的失智症患者型態與都會區不同，過去在台北榮總看到的失智症患者，總活蹦亂跳，但宜蘭的失智症患者，多數被推著輪椅進來，原因是宜蘭民眾對失智症的認知低，多數患者年齡大又不識字。

徐迺維表示，數據顯示，宜蘭長輩生活自理能力不足，慢性病纏身，更使陽大醫院決定要走出醫院進入社區。陽大醫院針對健康長者推動健康體能促進計畫，經過兩年，發現運動後的長者握力增強，兩分鐘抬腿次數增加，體能明顯改善。

另外也同步找出潛在性的失智長輩，在患者輕度認知功能障礙時，就提出警訊。蔡秉晃表示，雖然提出警訊後，回診人數僅有百分之一，但當失智症發展到中度症狀時，患者會有意識地知道是失智症並且就醫。

宜蘭羅東博愛醫院院長趙子傑表示，來宜蘭服務必須改變醫學中心思維，以前不敢亂替高齡長者開刀，但在這裡經常幫九十幾歲的人開刀。羅東博愛醫院特地設有慢性病照護門診，與陽大醫院配合，進入社區提供失智和居家照護服務。