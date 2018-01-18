「蘇花改」蘇澳至東澳段 農曆年前通車

2018-01-18 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



蘇花改第一階段通車的蘇澳—東澳段，全長九點七公里，途經白米脊背景觀橋。 圖／公路總局提供 分享 facebook

歷時五年工程，蘇花公路改善工程第一階段蘇澳—東澳段將通車。交通部長賀陳旦、宜蘭代理縣長陳金德昨到蘇花改視察，賀陳旦表示，廿三日完成第三次履勘後，第一階段一定會在農曆年前通車。

公路總局表示，通車後走蘇花改蘇澳到東澳段，只要十至十二分鐘，比走蘇花公路節省廿分鐘；第二、三階段，南澳至花蓮、和中到大清水，可望於明年底前全線通車。

蘇花改全長卅八點八公里、開鑿八個隧道，蘇花改分為三路段施工，分別是宜蘭蘇澳至東澳、南澳至花蓮和平、和中至大清水。

第一階段通車的蘇澳—東澳段全長九點七公里，北起蘇澳鎮蘇港路，先以長僅二五四公尺的蘇澳隧道貫穿丘陵地，續以白米高架橋往南沿蘇澳溪前行，再接永樂高架橋，並在台鐵永樂車站附近與三點四公里長的東澳隧道北口銜接，往南經過二一二公尺的東岳隧道後，於東澳與省道蘇花公路銜接。

賀陳旦早在蘇花改環評時代就常參與會議。他昨天坦言，過去他對蘇花改是「恨鐵不成鋼」，昨到現場百感交集。不過他說，蘇澳到東澳工程長達兩千多個日子，其中有四百多天，都須克服抽坍等工程困難，難以作業，能在艱苦環境中，趕在原訂時程完工，非常了不起。

蘇澳—東澳段前天通過第二階段履勘，一月廿二日將有最後一場防災演練，廿三日啟動第三次履勘，改善缺失後，公路總局預計最快可在二月初通車。公路總局副總工程司李忠璋說，這段路程近五年阻斷十次、預警性封閉廿二次，又因線行不佳、肇事率高，列入第一優先改善路段。

賀陳旦強調，蘇花改是以安全、抗災為目的，並非以「大量通行」為目標，他坦言，通車初期一定會有「黑暗期」，但不一定要透過工程，交通單位會透過管理、預警，盡量避免壅塞並在短時間內排除，整體仍希望民眾善用公共運輸。

蘇澳—東澳段通車後，初期只限小型車通行，大客車、大貨車、大型重機皆無法行駛。