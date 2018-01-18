東澳隧道消防水帶 通車後每年測試

2018-01-18 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



即將通車的東澳隧道設有全國首座隧道水霧自動設備，未來通車後若有濃煙或火警時可即時啟動。 中央社 分享 facebook

去年九月雪山隧道發生一起男大生火燒車事件，在駕駛自行持消防栓水帶滅火卻發現水帶破裂，聯合報曾特別關注此事。公路總局局長陳彥伯昨表示，雪隧火燒車發現水帶破洞後，蘇花改東澳隧道水帶每年都會實測是否受損。

交通部公路總局第四區養護工程處防災暨交通管理中心主任陳國正表示，全長九點七公里的蘇花改東澳隧道每五十米南下北上各有一處消防栓，共有一八○處消防栓、三百六十條消防水帶。通車後每年都將對全隧道水帶做「壓力測試」，透過噴氣檢驗確認水帶沒破損，並定期更換。