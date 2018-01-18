有吃有喝有摸彩 尾牙大家嗨 為何有人皮皮剉…

又到尾牙熱季，這一天，老闆要好好慰勞員工一年來的辛勞。今年尾牙，可能因為景氣關係，出現一些變化。

有人力銀行統計員工最不喜歡的是…哭哭，吃不到尾牙，最討厭老闆廢話連篇。也有員工改走務實派，準備私下串連向老闆反映「不要請我們吃飯，改發大紅包好嗎？」

員工尾牙春酒最期待是，抽獎、長官加碼送紅包及桌宴菜色為可複選情況下的前三名。凍薪已久的上班族悶了一年，把期待放在尾牙的獎項上，「現金」是尾牙最期待的部分。抽獎即便抽中不適用的禮品，也能透過平台轉賣折現，對上班族來說，都是一份額外的年終獎金。

尾牙三嫌，近五成的員工不喜歡老闆話太多、四成多的員工最怕、最討厭被迫表演，其次則是獎品瞎爆。

尾牙要大桌？四個人更溫暖啦

福容大飯店推出微型尾牙，4至6人份九菜一湯的合菜套餐，適合自辦的尾牙。 圖／福容大飯店提供 分享 facebook

新北市許多公司今年紛紛減少舉辦大型尾牙，改由各部門自行舉辦或分拆場次辦，飯店業者順勢推出「微型尾牙」，也就是3到5桌，甚至4到6人左右，都可來飯店辦尾牙。以4至6人份九菜一湯來說，只要2800元再加一成服務費，一人最多只要700多元，平實價格就能享用星級合菜。其中以新創企業、公司部門為單位，詢問度最高。

業者鍾佩瑜表示，今年受到景氣影響，公司以小部門個別來辦尾牙，占總體尾牙業績至少30%以上；員工也認為這種小型尾牙很好，大家坐得近，聊天互動更開心，比大拜拜似的尾牙更有暖度。

想要啥尾牙？量身打造更貼心

台中法式餐館「Ceres」推出尾牙包場服務，量身訂做熟成鴨、薩索雞等法式套餐。 圖／Ceres提供 分享 facebook

高雄地區的義大皇家酒店及老字號高雄圓山飯店，今年的尾牙訂單也都走向微型化，早年集團合併各廠舉辦的大規模尾牙，幾乎不再出現。圓山飯店表示，目前接最多的是小型尾牙宴或以人頭計算的自助餐，有的甚至只辦茶會。

還有飯店改採客製化路線，台中法式餐館「Ceres」與「富雅酒莊」聯手推出尾牙包場服務，餐價滿3萬元、人數不超過42人就可包場，餐廳量身訂做熟成鴨、薩索雞等法式套餐。

義大皇家酒店表示，訂桌的公司行號若想打造不一樣的尾牙氣氛，皇家酒店也能提供歐式風格「夢之湖」及「花園廣場」兩處戶外場地，符合客製化需求。

吃飯太俗套？兔女郎秀看到飽

京元電子今年尾牙還是走「大」場面，本月19日在苗栗縣銅鑼二廠宴請員工、客戶及往來廠商，席開450桌。「員工最期待的當然是抽大獎！」企劃處長張垂欽說，董事長李金恭希望員工都能分享尾牙中獎的喜悅，因此不像有些大企業動輒送汽車、數百萬甚至上千萬元現金大獎，今年京元尾牙摸彩最大獎10萬元，整體中獎率可達5成。

新竹六福村將傳統尾牙只有「一頓飯」的時間，拉長到一整天的吃喝玩樂。 圖／六福村提供 分享 facebook

「尾牙吃飯太俗套！」新竹六福村打破一成不變的尾牙，將尾牙「一頓飯」的時間，拉長到一整天吃喝玩樂，白天逛遊樂園，中午或晚餐在園區吃尾牙，吸引許多科技人，有廠商乾脆將尾牙結合員工旅遊，招待員工吃喝玩樂一次滿足。

新竹科學園區科技公司工程師多為男性，公司為慰勞員工辛苦，曾舉辦「兔女郎秀」，讓工程師直呼「有夠讚！尾牙填飽肚子，還可一飽眼福」，期待今年還有更精采的秀可看。

最暖心尾牙…慢飛天使年年盼

精湛建設去年「送愛心到人間」愛心圍爐，員工扮成卡通造型人物，與慢飛天使同樂。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中市每年都有一場「最暖心」尾牙。精湛建設總經理陳志聲19年前，宴請台中家扶中心60名慢飛天使圍爐，圍完爐後，一名慢飛天使靠近他身邊悄悄問：「明年還可以再來吃嗎？」從那以後，愛心圍爐年年辦。

公司20多名員工，把近200萬元籌辦尾牙的費用全捐出來，再加上企業、社團及員工的親友捐款，每年約花費近700萬元辦圍爐、買接送孩子的轎車、療育輔具及輔助器材、電腦設備等等。今年一月24日將在台中市好運來洲際宴展中心宴請11個社福團體、約900多名弱勢孩子、家屬圍爐，穿著卡通造型衣服的志工，發送給慢飛天使紅包與玩偶。

不跑要幹嘛！跑團尾牙就愛動

ONE TEAM日前辦尾牙，定調「夕陽運動會」，自嘲再不跑，跑團就會如「夕陽西下」了。 圖／巴巴拉提供 分享 facebook

近年路跑風氣盛行，各地跑步社團平時除了團練切磋學習，辦尾牙或春酒更是增進彼此感情，凝聚向心力不可或缺的聚會。

成員規模約50人的「ONE TEAM」跑團日前才熱熱烈烈辦尾牙，以「夕陽運動會」為尾牙主題，團員巴巴拉說，因為一堆人都不跑步，所以自嘲跑團要「夕陽西下」了。既然定調為運動會，團員分隊玩Wii的田徑比賽，獲勝隊伍獎品是「減免10K」，即團員每人這個月可以少跑10公里。

我想要紅包…串連向老闆喊話

「可以不要辦尾牙嗎？」在中小企業服務的唐小姐說，勞基法修法後，以後加班拿不到加班費，現在大家最缺的就是錢，尾牙一頓就吃完了，同事最近私下串連想向老闆反映，尾牙免了，請老闆再加些錢，發紅包給員工，「錢就是最好的犒賞！ 」