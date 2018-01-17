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環保生態當特色 入選觀光局好客民宿

2018-01-17 21:04中央社 台北17日電

「環保用說的不一定有用，那就讓別人來模仿。」回鄉耕耘的蔡正男在小琉球打造環保旅宿，盼帶動環保風氣，今年也入選觀光局好客民宿

台灣民宿發展已20餘年，民宿的特色與多樣化早已聞名國際，交通部從民國100年起推出好客民宿認證計畫，遴選出具備「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大精神的好客民宿，今年度再新增的172家好客民宿，將以生態環保、異國風情等多種不同的風貌，吸引世界各國不同旅客。

這次入選的正好友旅店是小琉球首間環保民宿，老闆蔡正男日前接受中央社專訪時表示，民宿以琉璃瓦、洗石子材質建成，為了達到友善環境，他堅持連建材都要環保，採用環保木地板、無化學成分的漆料，也不提供牙膏、牙刷、毛巾等一次性備品，沐浴乳也選擇可分解成分。

「環保用說的不一定有用，那就讓別人來模仿。」蔡正男說，大家還是要生活，大多數台灣人看到別人做這項生意有錢賺，就會跟著模仿，因此他決定打造第一間生態環保民宿，讓其他人看到環保民宿是門好生意，就會願意加入一起做。

這次入選的民宿還包括馬祖舒漫活海景旅宿、日月潭散步的雲等生態環保民宿，另外，呈現英國宮廷風貌的宜蘭上萊茵莊園民宿、國際近年最夯的loft風的花蓮吉野精棧民宿以及由日本媳婦經營喜愛天文觀星的屏東珊瑚園民宿也都獲得觀光局認證。

交通部觀光局局長周永暉今天指出，近年政府積極推動好客民宿的認證標章，累計到目前全台已有超過850家的好客民宿，且這些新加入的好客民宿大多為年輕世代的經營者，對於民宿經營有更多創新、創意的想法，觀光局也計畫在今年度挑戰第1000家好客民宿。

觀光局旅宿組長陳瓊華說，台灣民宿百百種，未來將會規畫不同的類別，像是餐飲特色，或是房間設計特色、生態特色等，讓國內外觀光客能選擇自己喜愛的民宿。

民宿小琉球沐浴

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