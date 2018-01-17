菜市場學知識 庖廩之所窺探攤販日常

2018-01-17 20:35 中央社 台北17日電



「興建傳統市場和興建小學同樣重要」，策展人陳永賢在新富町文化市場展出「庖廩之所」展覽，從市場內的人物圖誌為出發，透過VR看攤販的準備工作，建構當代的菜市場學。

新富市場建造於1935年，2006年被指定為台北市定古蹟，台北市市場處完成空間修復，由忠泰建設公司承租，2017年以「新富町文化市場」的新面貌再度亮相，今天也舉辦「庖廩之所」展覽開幕記者會。

新富市場是全台唯一的U型菜市場，設計原理為通風、排水功能佳，策劃展覽的台灣藝術大學多媒體動畫藝術系所教授陳永賢表示，展覽命名為庖廩，「庖為廚房，廩為糧倉，而城市裡的庖廩之所，無疑就是提供食材的傳統市場」。

陳永賢認為，逛傳統市場可學到在學校得不到的知識技術，「興建傳統市場和興建小學同樣重要」，透過展覽重新建構「菜市場學」，也連結攤商與攤商之間的交流，並且找到傳統的職人精神，讓大眾了解在地最原始的生命力。

展覽共呈現11件創作，除了逐一拍攝隨季節而擺設的鮮蔬肉品，也聚焦攤位主人的容顏樣貌，紀實地勾勒出揮汗努力下的勞動者身影。

作品「職人圖」在傳統市場裡尋找現地的傳統手工製造，搭配錄像藝術與新媒體藝術等媒材，讓民眾在展覽現場藉由「虛擬實境」（VR）貼近攤位，內容呈現職人在擺攤前的準備，像是製冰所的阿嬤，清晨1時就得起床製冰，透過多媒體，民眾彷彿身歷其境。

這次展覽也邀請女聲樂家梁又中、男聲樂家宮天平，在傳統市場演唱威爾第的名曲「飲酒歌」，還邀Coser以擬人化形態走進市場，與傳統文化碰撞出閃亮火花，構成台灣在地特有的「聲命力」與「影魅力」。

「庖廩之所」展覽明天起至3月18日在新富町文化市場展出，20日舉辦開幕座談「跟著日常做中學」、27日有「職人帶路」專場導覽，邀請藝術家與東三水街市場攤商帶領民眾看藝術、走市場。