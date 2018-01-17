台北規模5地震約10年一次 震度從未達5級

2018-01-17 20:41 中央社 台北17日電



台北市北投今天發生芮氏規模5.7地震，震度3級，根據地震測報中心資料，台北大約每10年發生一次規模5以上的地震，但自有觀測以來震度從未達5級，九二一地震在台北震度為4級。

這起地震發生在今天下午1時59分，不少大台北地區民眾都明顯感覺左右搖晃，根據測報資料，新北市、台北市信義區、宜蘭縣宜蘭市震度3級，台北市、新北石門、桃園三光、花蓮縣和平、台中市德基、新竹市、桃園市和南投合歡山各為2級，沒有災情傳出。

中央氣象局地震測報中心代理主任陳國昌受訪指出，這次地震是菲律賓板塊向北延伸到歐亞板塊的隱沒帶造成，和大屯火山群無關，請民眾不要擔心，地震深度140公里相當於台北到台中的距離，因此地震規模雖大，但震度仍只有3級。

他進一步表示，九二一大地震芮氏規模7.3，台北震度為4級，台北有觀測紀錄以來還沒有震度5級以上的地震。

根據氣象局地震測報中心觀測，這次芮氏規模5.7地震是北投1977年以來最大，但如果以震央方圓50公里計算，2008年也曾發生過芮氏規模5.8地震。