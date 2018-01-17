2018台北國際電玩展重點搶先看

2018-01-17 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



電玩界的國際盛事「2018台北國際電玩展」今舉辦展前記者會，邀集國內外電玩娛樂大廠，包含台灣索尼互動娛樂、台灣萬代南夢宮娛樂、臺灣館、Cygames、韓商格雷維蒂、Madhead、Ubisoft及SEGA GAMES一同發表攤位設計與活動消息。

今年台北國際電玩展包含商務區與玩家區，展覽規模與攤位數量均有成長，共有28個國家，近400家業者參與，使用高達2,000個攤位規模展出，再度寫下歷史新紀錄。其中值得關注的是今年參展的國內外新創團隊大增，數量高達178家，展現電玩娛樂產業的活躍成長。另外，限定國內外專業人士入場的商務區也將以遊戲版權交易為主，參與的廠商數量也大幅增加約100家，以日、韓、港廠商數量最多，歡迎全球各地2,500位專業買主入場洽談，而同期舉辦的「APGS亞太遊戲高峰會」，亦將舉辦超過20場的主題演講和論壇。今年開展正逢寒假期間，主辦單位預期玩家區將湧入30萬人次。

台灣的電玩娛樂市場相當開放且活絡，加上2017年底電競產業正名效應，皆反映在今年台北國際電玩展豐富的活動內容上，不僅日韓手遊產品大幅增加，家用主機遊戲也是展會重點，電玩展期間將有約60款（包含未上市）的新遊戲亮相。除了大會設置的電競舞台，推出6款遊戲賽事供玩家報名參與，更與熱門遊戲直播平台twitch共同推出20場直播節目，增加線上線下玩家互動。全球熱門的「吃雞遊戲」《絕地求生》也將在台北國際電玩展期間舉辦台港澳交流賽。

BOX：2018台北國際電玩展

展覽時間：商務區1月25至26日，10：00～17：00；玩家區1月26至29日，10：00～18：00

展覽地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路5段5號）

現場購票：全票200元、優待票150元。

預購票：全省7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK超商預購機檯，或博客來售票網及Accupass活動通，單人優惠價190元、雙人套票350元。預購活動至1月25日止。