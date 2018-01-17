台灣漫畫前進安古蘭 6人入圍創紀錄

2018-01-17 20:07 中央社 台北17日電



國際漫畫盛事安古蘭漫畫節將登場，今年台灣共有12名漫畫家共襄盛舉，陣容堅強，其中有2名創作者入圍競爭激烈的新秀獎、4人入圍數位漫畫競賽獎，比過往表現更亮眼，創下紀錄。

第45屆法國安古蘭國際漫畫節25日至28日舉行，今年是台灣館第7度組團參展，今天在台北舉辦行前記者會，漫畫家阮光民、曾耀慶、SALLY、次叔、吳雅怡、林倩羽到場分享心得。

法國安古蘭市以舉辦歐洲最大漫畫節「安古蘭國際漫畫節」著稱，將匯聚來自各國的漫畫家、出版社交流，其中還有多場展覽、講座、見面會、現場創作表演等活動，是全球漫畫界盛事。

現年37歲的漫畫家次叔，不僅是以「新人之姿」首次造訪安古蘭，更是他人生首次出國。他下午接受中央社訪問時表示，心情上有些緊張，近期不斷參考先前去過安古蘭創作者的經驗分享談，盼此行赴安古蘭交流順利成功。

待過遊戲公司和動畫產業的次叔，過去除了公司案子，還會每年自製一支動畫短片。有2D美術背景的他，為縮短故事製程，近2年才投入漫畫創作，透過繪本和漫畫形式，努力練習說故事，得知入圍數位漫畫競賽獎當下，感到十分意外，也很有成就感。

文化部人文及出版司科長陳毓麟表示，今年新秀獎選出20名入圍，台灣就占2人，分別是二度入圍的創作者覃偉、現就讀於英國攻讀插畫的Arwen Huang；數位漫畫競賽項目入圍10人，台灣就包辦4人，除了次叔外，還包括林倩羽、吳雅怡、劉倩帆，表現難能可貴；此次台灣共12名漫畫家到安古蘭造勢宣傳，陣容十分堅強。

今年台灣攤位主題定名為「市集聚落：台灣漫畫的多元耕作產銷（Taiwan Comics－A market for fun）」，陳毓麟認為，標題十分符合台灣多元創作風格，也是台灣漫畫家代表性的特色。

近年已有不少台灣漫畫作品成功銷售國際版權，包含漫畫家常勝、米奇鰻等作品陸續在歐陸國家出版，觸及更多國際市場讀者。版權商武忠森向中央社記者表示，要成功售出版權，重點是故事內容架構完整性，以及畫風是否充分呈現個人特色，才能受到國外出版社的注意和青睞。

他認為，去年金漫獎年度漫畫大獎得主阮光民的漫畫作品非常成熟，其他已有實體作品出版的漫畫家，也十分具有個人特色，非常樂見他們的作品吸引到國外的出版社和讀者的目光。