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地震會加速大屯火山噴發？學者這麼回答

2018-01-17 19:13聯合報 記者董俞佳╱即時報導

台北市下午發生歷來規模最大地震，震央在北投，外界擔心會不會引發大屯火山群火山爆發？學者指出，不用特別擔心，反而對都會區住宅、逃生安全有影響，建議應該做好防災教育。

台大地質科學系教授吳逸民表示，這次地震跟火山群沒有關係，且因地震很深，也不至於會影響到大屯火山。他說，大屯火山的岩漿庫目前了解並不大，雖然因有噴氣口、相關地震活動、以及疑似有岩漿庫等，而被歸類為活火山，但是並沒有立即的危險。

吳逸民說，預測火山相對比預測地震容易許多，不會突然就爆發出來。他指出，火山要噴發時，會伴隨明顯的地震活動，也有變形、火山長大、火山地下溫度提高、氣體冒出等狀態，都可以被觀察到。

中央大學地球科學系教授馬國鳳表示，花蓮有一道琉球海溝，由花蓮延伸到台北下方約150公里左右，這個地震是琉球海溝板塊運動造成，屬於隱沒帶的地震。這次雖然震央在北投附近，但是跟大屯火山並沒有關聯。

馬國鳳說，昨天的地震很深，規模五點七相對來說也不大，所以地理學上影響不會很大。但她表示，類似的地震類型於1909年也曾在大台北發生過，當時規模達到7.1到7.3，雖然當時沒有高樓，但是有房屋倒塌、人員傷亡的案例。

她提醒，這種深層地震對於火山沒有直接影響，反而是都會區的建築、大樓逃生等人員安全較有相關。她建議應該要做好防災教育。

氣象局指出，這次是1977年至今，台北市規模最大的地震。他也表示，這次地震跟大屯...
氣象局指出，這次是1977年至今，台北市規模最大的地震。他也表示，這次地震跟大屯火山無關，請民眾不要過度臆測。記者陳易辰／攝影
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地震琉球台大

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