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海外就醫請領健保 門診剩不到千元

2018-01-17 19:12中央社 台北17日電

健保海外核退新制今年元旦上路後，今天首次公告1到3月核退上限，以門診給付降幅54%最多，從去年的新台幣2001元縮水至920元，預估今年將有1億元回歸國內醫療使用。

根據現行「全民健康保險法」規定，民眾如在海外發生不可預期緊急傷病，應於門、急診當日及出院日起6個月內申請核退，每3個月就會公布當季門診、急診、住院核退金額上限。不足上限者核實支付，超出上限者僅能取回上限金額。

過去民眾在海外緊急就醫，無論是大醫院還是小診所，一律以國內醫學中心的平均費用作為核退上限，但隨醫療費用逐年攀升，海外核退上限也屢創歷史新高，光是2016年核退金額就高達3.77億元。

不過，健保署因近年多次查出中國大陸診所與台灣人聯手詐領健保費，加上有些感冒案件，國內僅給付新台幣4、500元，一旦到國外看診卻高達1200元，引發公平性質疑。

因此，健保署今年元旦起祭出新制，將過去「去國內醫學中心平均費用」改為「各級醫院與診所的平均費用」，給付金額也將大縮水。

健保署今天公告今年1到3月海外核退金額上限，每次門診最多給付920元，比去年同期2001元降幅達54%，縮水最多；急診每次2681元，比去年同期的3636元，降幅約26%；住院一天5721元，相較去年同期的7535元，降幅約24%。

健保署醫管組專門委員林寶鳳告訴中央社記者，新制上路後，全年預估將減少約1億元健保支出，將全數回歸國內醫療使用，預計將有3.6萬人受影響。

林寶鳳呼籲，健保的境外核退制度其實是補償性質，並非全額支付，民眾若要到醫療費用較高的歐美國家，應自行評估加買醫療保險，提醒慢性病患者若要出國應記得定期服用藥物，以維護個人安全及健康。

健保海外核退新制今年元旦上路後，今天首次公告1到3月核退上限，以門診給付降幅54...
健保海外核退新制今年元旦上路後，今天首次公告1到3月核退上限，以門診給付降幅54%最多，從去年的新台幣2001元縮水至920元，預估今年將有1億元回歸國內醫療使用。記者劉嘉韻／攝影
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